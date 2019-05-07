SPOR

Tiago Lopes ayağının görüntüsünü paylaştı

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 07.05.2019 17:35 | Son Güncelleme

İstikbal Mobilya Kayserispor futbolcusu Tiago Lopes, Trabzonspor maçı sonrasında ayağının fotoğrafını paylaştı.

Tiago Lopes ayağının görüntüsünü paylaştı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşan ve müsabakayı 4-2 mağlup noktalandıran İstikbal Mobilya Kayserispor'da Tiago Lopes sakatlandı.

Maçın ilk yarısında Vahid Amiri ile girdiği bir pozisyonda ayağına aldığı darbe neticesinde sakatlanan ve maçı sakat sakat noktalandıran Tiago Lopes, ayağının fotoğrafını çekerek aldığı darbeyi gösterdi. Lopes, ayağının fotoğrafını üzüntü emojisi kullanarak paylaştı.

Tiago Lopes

MR'ı çekilen Portekizli futbolcunun bu hafta Kayseri'de oynanacak Kasımpaşa maçında görev almasının zor olduğu ifade edilirken, tedavisine başlandı.


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