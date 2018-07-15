Tiago Pinto, Ankaragücü'nde

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ile görüştükten sonra kendisini Ankaragücü'ne bağlayan ön sözleşmeye imza atan Pinto, "Ankaragücü'nün bu şehir için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Ankaragücü'nde olmaktan dolayı son derece mutluyum" dedi.
Süper Lig'de başarılı olacaklarına inandığını belirten Pinto, "Taraftarlarımızın takımını sahiplenişi muhteşem. Onların karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.
Tiago Pinto transferi ile kadrolarının güçlendiğini ifade eden Yiğiner, "Pinto kendisini ispat etmiş başarılı bir futbolcu. Camiamıza hayırlı olsun. Hocamızın raporu doğrultusunda ihtiyaç duyulan bölgelere transferler devam edecek" dedi.
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