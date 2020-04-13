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Tıbbi atık bertaraf tesisinde korona virüs tedbirleri arttırıldı

MUĞLA HABERLERİ  | 13.04.2020 15:17 | Son Güncelleme

Korona virüs (Covid-19) önlemlerini üst seviyeye çıkaran Muğla Büyükşehir Belediyesi, Tıbbi Atık Bertaraf Tesisinde atıkların çevre sağlığına zarar vermeden bertaraf edilmesi sağlanıyor.Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi de önlemlerini üst seviyeye çıkardı.

Tıbbi atık bertaraf tesisinde korona virüs tedbirleri arttırıldı

Korona virüs (Covid-19) önlemlerini üst seviyeye çıkaran Muğla Büyükşehir Belediyesi, Tıbbi Atık Bertaraf Tesisinde atıkların çevre sağlığına zarar vermeden bertaraf edilmesi sağlanıyor.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi de önlemlerini üst seviyeye çıkardı. Önlemler kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ait Tıbbi Atık Bertaraf Tesisi’nde tıbbi atıkların insan ve çevre sağlığına zarar vermeden bertaraf edilmesi sağlanıyor.
Tüm atıklar tıbbi atık bertaraf prosedürüne göre bertaraf ediliyor
Covid -19’un yüzeyden temasla buluşabilme özelliği nedeniyle Sağlık İl Müdürlüğünce Büyükşehir Belediyesine bildirilen ve karantina bölgesinden alınan tüm atıklar tıbbi atık olarak alınarak bertaraf prosedürüne göre bertaraf ediliyor. Ayrıca Covid-19 şüphesi ile karantinaya alınan bölgelerdeki tüm atıklar ağzı kapalı tıbbi atık poşetleri ile poşetleniyor ve herhangi bir deformasyona uğramadan araç içerisine yükleniyor. Araç içerisinde bulunan tüm tıbbi atıklar ise herhangi bir depolama ünitesine alınmadan direkt sterilizasyon işlemine tabi tutuluyor. Tüm tıbbi atıkların sterilizasyon işlemi sonrasında enfeksiyon yapıcı atıkların zararsız hale getirilip getirilmediği ise kimyasal ve biyolojik indikatörler kullanılarak test ediliyor.

Tıbbi atık araçları sürekli temizleniyor ve dezenfekte ediliyor
Muğla Büyükşehir Belediyesine ait Tıbbi Atık Bertaraf Tesisi 2 saatlik periyotlar ile temizleniyor ve dezenfekte ediliyor. Tıbbi Atık Taşıma araçlarının ise her tıbbi atık boşaltımı sonrasında temizlenerek dezenfektesi sağlanıyor. Ayrıca sağlık kuruluşlarından tıbbi atık alınması yönünde rutinin haricinde talep gelmesi durumunda acilen araç çıkartılarak tıbbi atığın bekletilmeden alınması sağlanıyor.

Tıbbi atık bertaraf tesisinde korona virüs tedbirleri arttırıldı

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