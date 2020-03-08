YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. ‘Tıbbi ve Aromatik Bitki Üreticiliği’ projesinde başvurular başladı

‘Tıbbi ve Aromatik Bitki Üreticiliği’ projesinde başvurular başladı

KOCAELİ HABERLERİ  | 08.03.2020 12:15 | Son Güncelleme

“Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretim Teşviği” projesi için çiftçilerden başvurular alınmaya başlandı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ekoturizm konusunda yaptığı çalışmalar kapsamında hazırladığı “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretim Teşviği” projesini hayata geçirdi.

“Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretim Teşviği” projesi için çiftçilerden başvurular alınmaya başlandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ekoturizm konusunda yaptığı çalışmalar kapsamında hazırladığı “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretim Teşviği” projesini hayata geçirdi. Kandıra ekonomisine 5 yılda 28 milyon lira katkı sağlayacak proje için Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri Kandıra ilçesinde 58 mahalleyi gezdi. Çiftçileri bilgilendiren ekipleri gerekli şartları taşıyan çiftçileri başvuru yapmaya yönlendirdi.
“Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretim Teşviği” projesi pilot bölge seçilen Kandıra’da başlayacak. Köylerdeki geliri arttırabilmek ve çiftçilerin gelir düzeyini yükseltmek için başlatılan projenin başvuruları 16 Mart Pazartesi günü sona erecek. Başvurular sonunda destekleme en az 10 en fazla 15 dönüm olarak belirlendi. Projeye dâhil olmak isteyen çiftçilerden başvuru için gerekli belgeler istendi. Müdürlükten ayrıca üretime uygun arazisi ve ÇKS belgesi bulunan ‘Kadın Çiftçi’ler için projede yüzde 30 kota ayrılacağı belirtildi. Bir diğer hususu da belirten Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü, mevcut arazisi üzerinde ‘Şerh’ olan başvuruların değerlendirmeye alınmayacağını belirtti.
Kandıralı çiftçilere örnek olmak için projeye başvuran Lokmanlı Mahalle Muhtarı çiftçi İrfan Özer ve eşi İlknur Özer projeye başvuru yaptı. Muhtar İrfan Özer , “Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Tamamen bizi düşünülerek yapılmış bir proje. Bende hem çiftçi olduğum için hem de mahalle muhtarı olduğum için yöre halkına örnek olmak adına projeye ilk yazılanlardan biriyim. Büyükşehir Belediyemizin ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde bize yaptığı yardımlar vardı. Bu projede belediyemizin bize yardımları devam edecek. Bu yardımların yanı sıra bize alım garantisi de veriyor. Bize sadece ekini yetiştirmek kalıyor. Hasat sonunda da çiftçimize güzel kar getireceğini düşünüyorum” dedi.
Projeye katılan ilk kadın çiftçi olan İlknur Özer; “20 yıldır Kandıra ilçesinde çiftçilik yapıyorum. 10 dönümlük bir arazim var. Büyükşehir Belediyemizin projesine ilk başvuru yapan kadın çiftçiyim. Büyükşehir Belediyemizin ekibinin gözetiminde ekinimizi ekeceğiz. Bunun yanı sıra fideden hasat zamanına kadar birçok konuda bize destek verilecek. Belediyemiz alım garantisi de verdiği için projeye dahil olduk. Ben bu yola arkadaşlarımı da örnek olmak için çıktım. İnşallah bayan çiftçilerimiz bu projede yerini alır” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İranlı vekil Fatma Rehber koronavirüsten hayatını kaybettiİranlı vekil Fatma Rehber koronavirüsten hayatını kaybetti
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yalova’da 3.8 büyüklüğünde deprem

Yalova’da 3.8 büyüklüğünde deprem

Yılmaz Yaman, Zabıta Müdürü oldu

Yılmaz Yaman, Zabıta Müdürü oldu

Kayserispor 3 puan için gitti

Kayserispor 3 puan için gitti

Prof. Dr. Okur: "Barış isteniyorsa yeni Suriye’nin toprak ve nüfus bütünlüğü için Türkiye aynı Kıbrıs’ta olduğu gibi garantör olmalıdır"

Prof. Dr. Okur: "Barış isteniyorsa yeni Suriye’nin toprak ve nüfus bütünlüğü için Türkiye aynı Kıbrıs’ta olduğu gibi garantör olmalıdır"

Önce kaza yaptı, sonra aracını tarlaya sakladı

Önce kaza yaptı, sonra aracını tarlaya sakladı

Havalar ısındı, gelengiler ortaya çıktı

Havalar ısındı, gelengiler ortaya çıktı

Kocaeli Namaz Vakitleri 8 Mart Pazar

İmsak
05:52
Sabah
07:16
Öğle
13:16
İkindi
16:30
Akşam
19:06
Yatsı
20:25

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Pazar

Gebeş Eczanesi
Kandira
Özbay Eczanesi
Golcuk
Burak Eczanesi
Gebze
Temir Eczanesi
Kartepe
Melek Eczanesi
Izmit
Yeni Yaşam Eczanesi
Cayirova
Özman Eczanesi
Izmit
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Gebze Mart meclisi yapıldı

Gebze Mart meclisi yapıldı

Başkan Şayir, ulaşım sorunlarını muhtarlarla masaya yatırdı

Başkan Şayir, ulaşım sorunlarını muhtarlarla masaya yatırdı

İzmit Belediyesi’nden personelin darp edilmesi hakkında açıklama

İzmit Belediyesi’nden personelin darp edilmesi hakkında açıklama

Kağıtsporlu Tanju Gemici, Avrupa arenasında

Kağıtsporlu Tanju Gemici, Avrupa arenasında

KO-MEK Değirmendere kurs merkezi, yeni yerinde

KO-MEK Değirmendere kurs merkezi, yeni yerinde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.