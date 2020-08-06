YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Ticaret borsalarında 706 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü

Ticaret borsalarında 706 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü

GİRESUN HABERLERİ  | 06.08.2020 14:51 | Son Güncelleme

Ticaret borsalarında 706 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü

GİRESUN (AA) - Ticaret borsalarında Ağustos 2019-Haziran 2020 döneminde 706 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü.

Giresun Ticaret Borsasından yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında 11 aylık dönemde gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi. Buna göre, söz konusu dönemde borsalarda toplam 706 bin 220 ton fındık işlem gördü.

En fazla işlem 143 bin 13 tonla Sakarya'da gerçekleştirilirken, bu kenti 134 bin 628 ton ile Ordu, 105 bin 857 tonla da Giresun, 104 bin 493 ton ile Düzce/Bolu Ticaret Borsası izledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Ehliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendiEhliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendi

En Çok Okunan Yerel Haberler

100. Yıl Mahallesi’ne yeni bir sosyal donatı alanı geliyor

100. Yıl Mahallesi’ne yeni bir sosyal donatı alanı geliyor

AK Parti’li vekilden CHP’li vekile havaalanı cevabı

AK Parti’li vekilden CHP’li vekile havaalanı cevabı

Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Başkan Saygılı temizlik işçileriyle bir araya geldi

Başkan Saygılı temizlik işçileriyle bir araya geldi

Vali denetime çıktı, minibüs şoförü valiye dezenfektan ikram etti

Vali denetime çıktı, minibüs şoförü valiye dezenfektan ikram etti

Karacabey’in geleceğine 2 önemli yatırım

Karacabey’in geleceğine 2 önemli yatırım

Giresun Namaz Vakitleri 6 Ağustos Perşembe

İmsak
03:39
Sabah
05:21
Öğle
12:37
İkindi
16:30
Akşam
19:44
Yatsı
21:18

Giresun Nöbetçi Eczaneler 6 Ağustos Perşembe

Karabıçak Eczanesi
Merkez
Neslihan Eczanesi
Merkez
Ballıca Eczanesi
Bulancak
Dereli Eczanesi
Dereli
Yeni Eczanesi
Dogankent
Işık Eczanesi
Espiye
Derman Eczanesi
Eynesil
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.