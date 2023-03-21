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Ticari araç, midibüs ve otomobile çarptı: 3 yaralı

21.03.2023 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç otoparka girerek park halindeki midibüs ve otomobile çarptı.

Ticari araç, midibüs ve otomobile çarptı: 3 yaralı

Kazada sürücü ve yolcu konumundaki 2 kişi olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.

Kaza, Hacılar Harmanı Mahallesi Otogar yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merkezden otogar istikametine seyreden E.Ö. (25) idaresindeki 68 ABS 562 plakalı Dacia marka hafif ticari araç, otogara yaklaştığında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otoparka girerek önce park halindeki 68 HV 857 plakalı Mercedes marka midibüse, sonra da yine park halindeki 34 PV 3115 otomobile çarptı. Kaza sonrası hafif ticari aracın sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan B.P. (23) ile H.K. (20) yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin inceleme yaptığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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