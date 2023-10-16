YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Ticari araç yayaya çarptı: 1 yaralı

Ticari araç yayaya çarptı: 1 yaralı

16.10.2023 14:02 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aracın çarptığı bir kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 08.45 sıralarında Muradiye Mahallesi 100. Yıl Caddesi üzerinde belediye binası önünde meydana geldi. İddiaya göre, K.A. sevk ve idaresindeki araç, O.K.K. adlı yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle başından yaralanan vatandaşa ilk müdahale olay yerinde vatandaşlar tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Emniyet Trafik ekipleri ise yolda trafik güvenliğini sağladı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bin 320 rakımlı parkurda unutulmaz maceraBin 320 rakımlı parkurda unutulmaz macera
Evde bakım ambulansı yoldan çıktı: 4 yaralıEvde bakım ambulansı yoldan çıktı: 4 yaralı
Malatya'da otomobilde ruhsatsız 20 tabanca ele geçirildiMalatya'da otomobilde ruhsatsız 20 tabanca ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ

Tekirdağ Namaz Vakitleri 16 Ekim Pazartesi

İmsak
05:50
Sabah
07:15
Öğle
13:01
İkindi
16:05
Akşam
18:37
Yatsı
19:56

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler16 Ekim Pazartesi

Burcu semizler eczanesi
Corlu
Özgenur eczanesi
Ergene
Can eczanesi
Kapakli
Korkmaz eczanesi
Corlu
Yeltekin eczanesi
Hayrabolu
Zafer eczanesi
Muratli
Çiftlikönü eczanesi
Suleymanpasa
Tümünü Göster
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İsrail su akışını kesti! Filistin'deki son durum...

İsrail su akışını kesti! Filistin'deki son durum...

Ünlü markaların outdoor ve spor ayakkabılarında 1500 TL'ye varan indirim

Ünlü markaların outdoor ve spor ayakkabılarında 1500 TL'ye varan indirim

Çileden çıkan spiker "Gülmeyin" diyerek tepki gösterdi

Çileden çıkan spiker "Gülmeyin" diyerek tepki gösterdi

Korkunç anlar! Vinç bisikletli kadının üzerine düştü

Korkunç anlar! Vinç bisikletli kadının üzerine düştü

Camper, Puma, Levi's, Adidas! Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Camper, Puma, Levi's, Adidas! Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.