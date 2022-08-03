Ticari İHA kullanma lisansıyla mezun olup sektöre adım atıyorlar

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Porsuk Meslek Yüksekokulu İnsansız Hava Aracı (İHA) Teknoloji ve Operatörlüğü Programı'ndan ticari İHA kullanma lisansıyla mezun olanlar, sektördeki firmalar tarafından tercih ediliyor.

ESTÜ'de 2020'de açılan ve her yıl 50 öğrencinin kabul edildiği programda elektronik bakım, elektronik ve mekanik aksam ile tasarım konularında eğitim veriliyor.

Öğrenciler, teorik derslerin yanı sıra üniversitenin uçuş sahasında pratik yapma imkanı yakalıyor. Eğitim sonunda diplomanın yanı sıra ticari İHA kullanma lisansına sahip olan öğrenciler, hem savunma sanayisinde hem de başka sektörlerde faaliyet gösteren firmalar tarafından istihdam ediliyor.

Programın sorumlusu olan Öğretim Görevlisi Emre Özbek, AA muhabirine, İnsansız Hava Aracı Teknoloji ve Operatörlüğü Programı'nın 2020 yılında ilk öğrencilerini kabul ettiğini belirterek, bu sene ilk mezunlarını verdiklerini söyledi.

İnsansız hava aracının teknolojisine ve operatörlüğüne dair dersler verdiklerini ifade eden Özbek, şöyle konuştu:

"Bu programı tercih edecek adaylarımız temel yetenek testi puanlarıyla dahil olabilirler. İnsansız hava araçlarının elektronik bakımları, elektronik ve mekanik aksamı ile tasarımıyla ilgili dersler var. Öğrencilerimizin uçuş pratikleri elde edebilecekleri derslerimiz de bulunuyor. Kontenjanlarımızı Yükseköğretim Kurulu tarafından belirleniyor. Her yıl programa 50 öğrenci kabul ediyoruz. Yeni öğrencilerimizi bekliyoruz. İsteğe bağlı olarak İngilizce hazırlık eğitimi de var çünkü havacılık endüstrisi neredeyse tamamen İngilizceye dayanıyor. Bu yüzden öğrencilerimizin İngilizce eğitim almasını önemsiyoruz. İnsansız hava aracı işi, uluslararası bir meslek. Programımızın 3 yıl bir eğitimi kapsıyor. Öğrencilerimizin yurt dışında da çok fazla iş imkanı olacaktır. Mezunlarımıza sektörden yoğun ilgi var. Programımızdan bu yıl mezun ettiğimiz öğrencilerin hemen hemen hepsi staj ya da iş imkanlarıyla tanıştı."

- "Sektörün tarım ve etkinlik çekimleri konusunda yükselen ivmesi var"

Özbek, Türkiye'nin özellikle son günlerde savunma sanayinde insansız hava araçları konusundaki başarı olduğunun altını çizdi.

Sivil endüstride insansız hava aracı kullanımı yönünde de gelişmelerin olduğunu anlatan Özbek, "Sektörün savunma sanayinin yanı sıra tarım ve etkinlik çekimleri konusunda yükselen ivmesi var. İnsansız hava araçlarıyla zirai ilaçlama yapma sektörü bu yıl adeta patlama yaşadı." diye konuştu.

Özbek, insansız hava aracının tasarımından bakımına, parça üretiminden montajına kadar geniş yelpazede eğitimler verdiklerini aktardı.

Öğrencilere uçuşlarda dikkat etmesi gereken meteorolojik durumları da öğrettiklerine değinen Özbek, şunları kaydetti:

"Uçuş sahamızda öğrencilere pratik yaptırıyoruz. Burada oluşturulan bazı senaryolara göre görevleri başarıyla tamamlamalarını istiyoruz. Öğrencilerimize mezuniyet diplomasıyla birlikte ticari insansız hava aracı kullanma lisansı veriyoruz. Bu lisans mezunlara 25 kilograma kadar ticari insansız hava aracı uçurabilme yetkisi sağlıyor. Yoğunlaştırılmış uçuş pratiği eğitimleriyle birlikte aldıkları lisansla sektörün de öğrencilerimize olan olumlu bakışıyla başarılı olacaklarını umuyoruz."

- "İnsansız hava araçlarıyla uğraşmak çok keyifli"

Programda ikinci sınıf öğrencisi olan Osman Kaya da eğitimi sırasında havacılık hakkında çok fazla bilgiye sahip olduğunu dile getirdi.

İnsansız hava aracı teknoloji ve kullanımı konularında donanımlı eğitim aldıklarına değinen Kaya, "Bundan sonra insansız hava aracı üretimi yapan firmalarda görev almayı hedefliyorum. Havacılığa gönül verenler programı rahatlıkla tercih edebilir. Eğer bu alana ilgi duymuyorlarsa başarılı olamazlar. Mezun olanların hepsi kolaylıkla istihdam ediliyor. İnsansız hava araçlarıyla uğraşmak çok keyifli." ifadesini kullandı.

