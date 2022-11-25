YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Ticari taksi bankette asılı kaldı, 3 kişilik aile itfaiye tarafından kurtarıldı

Ticari taksi bankette asılı kaldı, 3 kişilik aile itfaiye tarafından kurtarıldı

25.11.2022 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Bayraklı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan ticari taksi bankette asılı kaldı.

Ticari taksi bankette asılı kaldı, 3 kişilik aile itfaiye tarafından kurtarıldı

İçerisinde 3 kişilik ailenin bulunduğu araç, itfaiye ekiplerince yaklaşık 20 metrelik şarampole uçmaktan kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 00.15 sıralarında Sancaklı Mahallesi, Doğançay Mezarlığı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, taksicilik yaparak geçimini sağladığı öğrenilen D.A., ağabeyinin hastaneye kaldırıldığını öğrendi. Bunun üzerine anne ve babasını alan D.A.’nın kullandığı 35 T 5111 plakalı taksi, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bankette asılı kaldı. Taksi içerisinde bulunan D.A. ile anne ve babası, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve 110 AKS ekipleri yönlendirildi. Adrese gelen 110 AKS ekipleri, taksinin uçurumdan yuvarlanmaması için aracın lastiklerini halat yardımı ile bağlayarak önlem aldı. Yaklaşık 20 metrelik şarampole uçmaktan şans eseri kurtulan aile, itfaiye ekiplerince araç içerisinden çıkarıldı. Olayda herhangi bir yaralanma olmazken, taksi ise bulunduğu yerden çekici vasıtasıyla çıkarıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir’de sokak ortasında çifte cinayetİzmir’de sokak ortasında çifte cinayet
Liseli kızın feci şekilde dövülmesini arkadaşları gülerek izlediLiseli kızın feci şekilde dövülmesini arkadaşları gülerek izledi
Şırnak, 14 milyona mal olan şehirlerarası terminaline kavuştuŞırnak, 14 milyona mal olan şehirlerarası terminaline kavuştu
Anahtar Kelimeler:
İzmir

İzmir Namaz Vakitleri 25 Kasım Cuma

İmsak
06:30
Sabah
07:56
Öğle
13:03
İkindi
15:38
Akşam
18:00
Yatsı
19:21
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Bir kaşığı psikolojiyi yerle bir ediyor

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Bir kaşığı psikolojiyi yerle bir ediyor

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti! Turp gibi yapıyor

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti! Turp gibi yapıyor

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Yılın o zamanları başladı: Artık her şey mümkün

Yılın o zamanları başladı: Artık her şey mümkün

Bu işin şakası yok! Hayati risk inanılmaz: Israra bir son verin

Bu işin şakası yok! Hayati risk inanılmaz: Israra bir son verin

Flaş fırsat: Under Armour ayakkabıda 500 TL indirim!

Flaş fırsat: Under Armour ayakkabıda 500 TL indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.