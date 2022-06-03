Ticket Restaurant Edenred karbon ayak izini azaltıyor

İSTANBUL (AA) - Edenred, harcadığı enerjiyi, kullandığı kağıt ve plastik miktarını azaltarak faaliyetleri sonucu oluşan karbon ayak izinin azalmasını sağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Edenred, gerek doğa dostu dijital ürün ve çözümleriyle gerekse çalışanlarına sağladığı ofis ortamıyla çevreye olumsuz etkilerini en aza indirmeye büyük önem veriyor.

2021'de yıllık doğal gaz tüketimini sıfıra indiren şirket, harcadığı enerjiyi ise yüzde 58 azaltmayı başardı. Hayata geçirdiği dijital çözümleriyle toplam kağıt tüketiminden yüzde 44 tasarruf sağladı.

Çevre konusunda kendisine hedefler koyan ve bu hedeflere ulaşmak için somut adımlar atan Edenred, yıl sonuna kadar sera gazı emisyonunu 2013'e oranla yüzde 62 azaltmayı hedefliyor.

- "Amaç gelecek nesillere sürdürülebilir dünya bırakmak"

Açıklamada 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında değerlendirmelerde bulunan Edenred Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Selçuk Boztepe, kuruluşlarından bu yana "iş dünyasını herkes için daha iyi bir yer haline getirmek" amacıyla çalıştıklarını bildirdi.

Çabalarıyla dünyanın daha güzel bir yer haline gelebileceğine inandıklarını belirten Boztepe, şunları kaydetti:

"Bağları zenginleştirerek güçlendiriyoruz. Daima, daha iyisi için olarak tanımladığımız var oluş amacımızla bugün tüm paydaşlarımız için sürdürülebilir bir değer yaratmaya odaklanıyoruz. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için teknolojinin tüm imkanlarından yararlanıyoruz. Şimdiye kadar kağıt tüketimini azaltmak üzere yemek kuponlarını içerisine bakiye yüklenebilen ve ömür boyu kullanılabilen Ticket Restaurant Yemek Kartlarına dönüştürdük.

Bu yıl itibarıyla kartlarımız artık tamamen çevre dostu ve geri dönüştürülebilir malzemeden üretiliyor. QR Kod, NFC (Near Field Technology-Yakın Alan Teknolojisi) gibi dijital ödeme çözümlerimizle kartları cep telefonlarına taşıyarak plastik kullanımının önüne geçmiş olduk.

Bununla beraber fiziksel kartlara bir alternatif olarak hayata geçirdiğimiz Dijital Kartımız ile plastik ayak izimizi daha da azalttık. Bir diğer kağıt ürünümüz Ticket Compliments hediye çeklerimizi daha sürdürülebilir bir çözüm olan ve tekrar tekrar yüklenebilen ve dijital olarak da pratik şekilde hediye edilebilen Ticket Compliments karta dönüştürdük."

- Ticket Restaurant Edenred her gün daha yaşanılabilir bir dünya için katkı sağlıyor

Verilen bilgiye göre, Edenred Türkiye, çevre hassasiyetini çalışma ortamında da sürdürüyor. Yeni ofisini tamamen çevre dostu bir bakış açısıyla tasarlayan şirket, tüm çalışanlarını da bu gayeye ortak ediyor.

Şirketin çevre dostu ofisinde tüm çalışanlar çöplerini ayrıştırarak ofisin belli alanlarında bulunan geri dönüşüm kutularına atıyor.

Su arıtma sebilleri ve tüm çalışanlara hediye edilen mataralar sayesinde plastik tüketiminin azaltılması hedefleniyor.

Elektrik düğmelerinin ve klima kontrol panellerinin üzerinde ise ihtiyaç duyulmadığında kapatılmasını hatırlatan notlar ekleyen şirket, gerçekleştirdiği eğitimler, düzenlediği etkinlikler ve iletişim çalışmaları yoluyla çevreye duyarlı çalışan sayısının da artmasını amaçlıyor.

Ticket Restaurant Edenred’de her iş gününde sürdürülebilir bir dünya için de çalışılıyor. Ticket Restaurant Edenred, geri dönüşüme katkı sağlayabilmek adına yerel yönetim ve derneklerle de ortak çalışmalar yürütüyor.

Serdivan Belediyesi ve Lüleburgaz Belediyesi ile başlattığı geri dönüşüm projesi ve Trakya genelinde tüm belediyeler ve ilgili geri dönüşüm firmaları iş birliğiyle başlattığı sıfır atık projesinde şirket, bu projelerin ödüllendirme tarafında sorumluluk alıyor.

Projeler sayesinde geri dönüştürülebilecek ürünler ekonomiye tekrar kazandırılırken konuyla ilgili bir toplumsal bilinç oluşuyor.

