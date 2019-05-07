SPOR

Hocasına küfretti, ortalık karıştı!

İTALYA HABERLERİ  | 07.05.2019 07:51 | Son Güncelleme

Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan'da şoke eden bir olay yaşandı. Milan'ın Bologna'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada yedek kulübesinde oturan Tiemoue Bakayoko, teknik direktör Gennaro Gattuso'ya küfür etti.

Hocasına küfretti, ortalık karıştı!

Milan'ın sezon başında Chelsea'den kiraladığı Tiemoue Bakayoko, teknik direktör Gennaro Gattuso'ya küfür etti.

Bu hafta antrenmana geç katılması sebebiyle Milan-Bologna maçına 11'de başlamayan Bakayoko, karşılaşma esnasında Gattuso ile tartıştı.

Gattuso, mücadelenin 26. dakikasında Biglia'nın sakatlığı sebebiyle yedek kulübesinde oturan Bakayoko'nun oyuna girmesi için hazırlanmasını istedi.

Bakayoko'nun yavaş hareket etmesi sebebiyle Gattuso ile Bakayoko kısa süreli bir tartışma yaşadı. Gattuso'nun arkasını döndüğü esnada Bakayoko'nun 'F.. off' ifadeleri kameralara yansıdı.

Gattuso ise bu olayın ardından sakatlanan Lucas Biglia yerine oyuna Jose Mauri'yi dahil etti. Maçın ardından konu hakkında açıklama yapan İtalyan teknik adam, "Bunu soyunma odasında konuşacağız. Kameralara konuşmak istemiyorum." dedi.

(Sporx)

Neresi olduğunu tahmin edebildiniz mi? Burası şimdilerde İstanbul'un en kalabalık noktasıNeresi olduğunu tahmin edebildiniz mi? Burası şimdilerde İstanbul'un en kalabalık noktası
Ronaldo'dan teknik direktörlük sinyaliRonaldo'dan teknik direktörlük sinyali
Juve'yi Ronaldo kurtardıJuve'yi Ronaldo kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
milan Gennaro Gattuso Tiemoue Bakayoko

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK kararı sonrası açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK kararı sonrası açıklama

YSK'dan Maltepe ve Büyükçekmece kararı!

YSK'dan Maltepe ve Büyükçekmece kararı!

İşte Mourinho'nun yeni adresi!

İşte Mourinho'nun yeni adresi!

Duygusal maçta gülen Konyaspor!

Duygusal maçta gülen Konyaspor!

Alex de Souza'nın rekorunu tarihe gömdü!

Alex de Souza'nın rekorunu tarihe gömdü!

Başkan açıkladı! Dünya devleri onlar için geldi

Başkan açıkladı! Dünya devleri onlar için geldi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Efsane isim geri dönüyor

Efsane isim geri dönüyor

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yıldız isim açıkladı! 'Türkiye'ye gidebilirim'

Yıldız isim açıkladı! 'Türkiye'ye gidebilirim'

UEFA'dan bir şok daha!

UEFA'dan bir şok daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hocasına küfretti, ortalık karıştı!

Hocasına küfretti, ortalık karıştı!

Cristiano Ronaldo'dan teknik direktörlük sinyali

Ronaldo'dan teknik direktörlük sinyali

Juventus 1 - 1 Torino

Juve'yi Ronaldo kurtardı

İtalya Serie A'da Inter ve Juventus puanları paylaştı

Inter ve Juventus puanları paylaştı

Gianluigi Buffon Juventus'a dönüyor

Efsane isim geri dönüyor

İnter, Manchester Unitedlı Alexis Sanchez'in peşinde

Şilili yıldıza İnter kancası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.