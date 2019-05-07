Hocasına küfretti, ortalık karıştı!

Milan'ın sezon başında Chelsea'den kiraladığı Tiemoue Bakayoko, teknik direktör Gennaro Gattuso'ya küfür etti.

Bu hafta antrenmana geç katılması sebebiyle Milan-Bologna maçına 11'de başlamayan Bakayoko, karşılaşma esnasında Gattuso ile tartıştı.

Gattuso, mücadelenin 26. dakikasında Biglia'nın sakatlığı sebebiyle yedek kulübesinde oturan Bakayoko'nun oyuna girmesi için hazırlanmasını istedi.

Bakayoko'nun yavaş hareket etmesi sebebiyle Gattuso ile Bakayoko kısa süreli bir tartışma yaşadı. Gattuso'nun arkasını döndüğü esnada Bakayoko'nun 'F.. off' ifadeleri kameralara yansıdı.

Gattuso ise bu olayın ardından sakatlanan Lucas Biglia yerine oyuna Jose Mauri'yi dahil etti. Maçın ardından konu hakkında açıklama yapan İtalyan teknik adam, "Bunu soyunma odasında konuşacağız. Kameralara konuşmak istemiyorum." dedi.

(Sporx)

