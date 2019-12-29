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  4. Tijana Boskovic’e büyük onur

Tijana Boskovic’e büyük onur

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 29.12.2019 11:43 | Son Güncelleme

Eczacıbaşı VitrA’nın pasör çaprazı Tijana Boskovic, ülkesinde ikinci kez üst üste Sırbistan Olimpiyat Komitesi tarafından 'Yılın En İyi Kadın Sporcusu' ödülüne layık görüldü

Tijana Boskovic’e büyük onur

Eczacıbaşı VitrA’nın başarılı oyuncusu Tijana Boskovic, ülkesi tarafından 'Yılın En İyi Kadın Sporcusu' ödülünü aldı.

Turuncu-beyazlılarla ikinci devre hazırlıklarına katılmadan önce, Sırbistan Ulusal Meclis Binası’nda düzenlenen ödül törenine katılan Sırp yıldız, ödülle ilgili hislerini, "Sırbistan Olimpiyat Komitesi tarafından, Sırbistan’da yılın en iyi kadın sporcusu seçilmek benim için büyük bir şeref. Çabalarımın bu şekilde takdir edilmesi, beni daha iyi noktalara gelmeye ve kendimi geliştirmeye motive ediyor. Yoluma başarılı bir şekilde devam edebilmek için gelecekte de elimden geleni yapacağım" diye aktardı.

2019 yılında hem kulübü Eczacıbaşı ile hem de milli takımıyla büyük başarılara imza atan Tijana Boskovic, 2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda 'En Değerli Oyuncu' ödülüne layık görülmüş ve Avrupa Voleybol Konfederasyonu tarafından 2017 ve 2018’den sonra üst üste üçüncü kez 'Yılın En İyi Kadın Voleybolcusu' seçilmişti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Eczacıbaşı VitrA Tijana Boskovic Sırbistan Olimpiyat Komitesi

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