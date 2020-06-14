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Tıkanan gölet açıldı, bir kırsal mahalleye daha yola kavuştu

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 14.06.2020 11:39 | Son Güncelleme

Şehir merkezi ve kırsal yerleşim yerlerine yönelik hizmet seferberliğini sürdüren Bağlar Belediyesi hafta sonunda da yoğun mesai yaparak Top Yolu Mahallesinde tıkanan göleti açarak Molla Ali Mahallesi ve mezralarına yeni yollar kazandırdı.AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, şehir merkezi ve kırsal yerleşim yerlerine yönelik hizmet seferberliğinde hafta içinde yaptığı çalışmaların yanı sıra hafta sonunda da mesai yapıyor.

Şehir merkezi ve kırsal yerleşim yerlerine yönelik hizmet seferberliğini sürdüren Bağlar Belediyesi hafta sonunda da yoğun mesai yaparak Top Yolu Mahallesinde tıkanan göleti açarak Molla Ali Mahallesi ve mezralarına yeni yollar kazandırdı.
AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, şehir merkezi ve kırsal yerleşim yerlerine yönelik hizmet seferberliğinde hafta içinde yaptığı çalışmaların yanı sıra hafta sonunda da mesai yapıyor. Bu hafta sonu belediye ekipleri önce Karacadağ bölgesinde yer alan Top Yolu Mahallesinde tıkanan su göletini açtı, ardında da aynı bölgede bulunan Molla Ali Mahallesi ve mezralarına yeni yollar kazandırdı. Vatandaşların şikayeti üzerine Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tarafından görevlendirilen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Top Yolu Mahallesine gelerek tıkanan göleti iş makinelerinin yardımıyla açarak yeniden vatandaşların hizmetine sundu. Sorunun çözülmesinden bir hayli memnun kalan mahalle muhtarı ve mahalle sakinleri, yapılan hizmet ve gösterilen yakın ilgiden dolayı Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

Molla Ali Mahallesi ve mezralarına yeni yollar
Bağlar Belediyesi ekipleri, Molla Ali Mahallesinde ve bu mahalleye bağlı mezralarda başlatılan yeni yol çalışmalarını tamamlayarak yıllardır yaşanan ulaşım ve yol sorununu çözüme kavuşturdu. Yol sorunundan dolayı yıllardır sıkıntı yaşadıklarını belirten vatandaşlar, “Oluşan çukur ve çamurdan dolayı araçlarımızla burada giremiyor ve yürüyemiyorduk. Allah razı olsun Bağlar Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu kısa zamanda sorunumuzu çözdü. Yeni yolumuza kavuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

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