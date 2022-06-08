TikTok'a katılan Johnny Depp 'sadık' hayranlarına teşekkür etti

Yaklaşık 6 hafta süren karalama sürecinde Amber Heard’ün iddialarıyla karşı karşıya kalan ve jürinin kararıyla haklı çıkan Johnny Depp, popüler sosyal medya platformu TikTok’a katıldı.

İLK TİKTOK PAYLAŞIMINDA HAYRANLARI VAR

Oyuncu yaptığı ilk TikTok paylaşımında, Jeff Beck ile çıktığı konser turnesinden videoların yanı sıra mahkemeye giderken ellerinde pankartlarla kendisine destek olan hayranlarının görüntülerine yer verdi.

"AYNI YOLDA BERABER YÜRÜDÜK"

58 yaşındaki oyuncu ilk paylaşımında “Çok değerli sadık destekçilerime... Her yere beraber gittik, her şeyi beraber gördük. Aynı yolda beraber yürüdük. Beraber doğru şeyi yaptık çünkü siz değer verdiniz. Ve şimdi, geleceğe beraber ilerliyoruz. Size teşekkür etmekten başka nasıl minnettar olduğumu ifade edebilirim bilmiyorum. Bu yüzden teşekkürler. Sevgiler ve saygılarla, JD” ifadelerini kullandı.

