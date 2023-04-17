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TikTok fenomeni Aybüke Çangal iddialı pozlarını paylaştı! Yorum yağdı "Tolga Kandemir çok şanslısın"

17.04.2023 23:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok uygulamasında yayınladığı kısa videolar ile fenomen haline gelen Aybüke Çangal yakın zamanda Kısmetse Olur adlı evlilik programına katılmıştı. Program vesilesiyle aşk hayatı başlayan Aybüke Çangal ve Tolga Kandemdir programdan diskalifiye edilmişti. Sıkı bir hayran kitlesine sahip olan ikili sık sık paylaşımlar yapıyor. Aybüke Çangal son olarak dekolteli pozlarını peş peşe paylaştı. Takipçilerinden yorum yağdı.

TikTok fenomeni Aybüke Çangal iddialı pozlarını paylaştı! Yorum yağdı "Tolga Kandemir çok şanslısın"

Aybüke Çangal ve Tolga Kandemir çiftinin programa gerekçe göstermeden gelmediklerini dile getiren sunucu Öykü Serter, ikilinin diskalifiye edildiğini açıklamıştı. Beraberlikleri sürecinde içerikler üreten ve gündemden düşmeyen ikili sosyal medyayı aktif kullanıyor. Siyah elbisesiyle poz veren Aybüke Çangal'a takipçileri kayıtsız kalamadı.

TikTok hesabında yaptığı paylaşımlarla ünlenen Çangal, boynuna yaptırdığı rapçi Çakal dövmesiyle bir dönem gündemden düşmemişti.

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Şimdilerde Kısmetse Olur'da başlayan aşkı anılan TikTok fenomeni Aybüke Çangal sosyal medya hesaplarında sık sık paylaşımlarda bulunuyor.

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Fenomen Aybüke Çangal'ın TikTok hesabında 1,9 milyon takipçisi bulunurken Instagram hesabında ise 700 bini aşkın yakın takipçisi bulunuyor.

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21 yaşındaki TikTok fenomeni Aybüke Çangal, Kısmetse Olur'da tanıştığı 24 yaşındaki Tolga Kandemir ile dolu dizgin aşk yaşıyor.

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DEKOLTESİYLE BÜYÜLEDİ

Fenomen güzel dekolteli pozlarını peş peşe paylaştı.

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Çangal'ın takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

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Aybüke Çangal'ın bu pozlarına sevgilisinden "Harika bir şey" notu geldi.

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Takipçilerinden ise, "Tolga Kandemir çok şanslısın", "Bu fizik şaka mı", "Yandı buralar", "Bu güzellik ne Aybüke" gibi yorumlar geldi.

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