TikTok fenomeni Aybüke Çangal'ın estetiksiz hali ortaya çıktı! Görenler tanıyamadı

TikTok'ta yayınladığı videolar ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Aybüke Çangal son olarak Öykü Serter'in sunumuyla ekrana gelen Kısmetse Olur Aşkın Gücü programına katılmış ve adından söz ettirmişti. Programda Tolga Kandemir'le büyük bir aşk yaşayan ve ayrılan Çangal şimdi de estetiksiz haliyle gündem oldu.

İddialı tarzı ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Aybüke Çangal programdan diskalifiye olup aşkını dışarıda yaşamaya başlamıştı.

Tolga Kandemir ile aşk yaşayan Kısmetse Olur Aybüke bir süre sonra sevgilisinden ayrıldığını sosyal medya hesabı üzerinden açıklamıştı. Favori gelin adaylarından biri olan fenomen Aybüke Çangal'ın estetiksiz hali ortaya çıktı.

22 yaşındaki TikTok fenomeni Aybüke Çangal'ın eski halini görenler tanımakta zorlandı. Aybüke'nin yaşadığı değişim ise herkesi şoke etti.

Boynuna yaptırdığı Çakal dövmesiyle de çok konuşulan Aybüke'nin gamzeleri bile estetik çıktı.

2001 yılında dünyaya gelen Çangal, üniversite eğitimini Beden Eğitimi üzerine yaptığını açıklamıştı.

Dış görünüşüyle beğeni toplayan Aybüke iddialı tarzıyla sosyal medyada çok beğeniliyor.







