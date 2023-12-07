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TikTok fenomeni Aybüke Çangal'ın estetiksiz hali ortaya çıktı! Görenler tanıyamadı

07.12.2023 09:24 | Son Güncelleme:
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TikTok uygulamasında yayınladığı kısa videolar ile fenomen haline gelen Aybüke Çangal son olarak Kısmetse Olur programıyla adından söz ettirmişti. Programda Tolga Kandemir'le büyük bir aşk yaşayan ve ayrılan Aybüke Çangal estetiksiz haliyle gündem oldu. Ünlü fenomenin eski halini görenler tanımakta güçlük çekti.

TikTok'ta yayınladığı videolar ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Aybüke Çangal son olarak Öykü Serter'in sunumuyla ekrana gelen Kısmetse Olur Aşkın Gücü programına katılmış ve adından söz ettirmişti. Programda Tolga Kandemir'le büyük bir aşk yaşayan ve ayrılan Çangal şimdi de estetiksiz haliyle gündem oldu.

Aybüke Çangal 1

İddialı tarzı ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Aybüke Çangal programdan diskalifiye olup aşkını dışarıda yaşamaya başlamıştı.

Aybüke Çangal 2

Tolga Kandemir ile aşk yaşayan Kısmetse Olur Aybüke bir süre sonra sevgilisinden ayrıldığını sosyal medya hesabı üzerinden açıklamıştı. Favori gelin adaylarından biri olan fenomen Aybüke Çangal'ın estetiksiz hali ortaya çıktı.

Aybüke Çangal estetiksiz

22 yaşındaki TikTok fenomeni Aybüke Çangal'ın eski halini görenler tanımakta zorlandı. Aybüke'nin yaşadığı değişim ise herkesi şoke etti.

Aybüke Çangal estetilksiz 2

Boynuna yaptırdığı Çakal dövmesiyle de çok konuşulan Aybüke'nin gamzeleri bile estetik çıktı.

Aybüke Çangal 3

2001 yılında dünyaya gelen Çangal, üniversite eğitimini Beden Eğitimi üzerine yaptığını açıklamıştı.

Aybüke Çangal 5

Dış görünüşüyle beğeni toplayan Aybüke iddialı tarzıyla sosyal medyada çok beğeniliyor.

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Aybüke Çangal 4

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