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  4. Tiktok fenomeni Yaren Alaca ceketinin fermuarını açıp poz verdi! Cesur tarzı olay oldu

Tiktok fenomeni Yaren Alaca ceketinin fermuarını açıp poz verdi! Cesur tarzı olay oldu

15.11.2023 12:11 | Son Güncelleme:
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Tiktok'ta çektiği videolar ile ünlenen genç fenomen Yaren Alaca sosyal medyayı aktif kullanıyor. Cesur pozlarıyla adından sıkça söz ettiren Yaren Alaca iddialı paylaşımlarına bir yenisi daha ekledi. Siyah ceket ve siyah pantolon kombiniyle dikkat çeken Alaca ceketinin fermuarını açıp dekolteli poz verdi.

TikTok ile son zamanların parlayan isimlerinden biri olan Yaren Alaca sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanıyor. Instagram'da 1,3 milyon takipçisi olan genç fenomen her paylaşımıyla büyük beğeni topluyor.

Yaren Alaca iddialı pozlarına bir yenisi daha ekledi ve siyah ceket-siyah pantolon kombiniyle dikkat çekti.

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Ceketinin fermuarını açıp poz veren Alaca'nın cesur tarzı sosyal medyada gündem oldu. 20 yaşındaki genç fenomenin göğüs dekolteli pozlarına beğeni yağdı.

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Aslan Yugoslav göçmeni olduğu bilinen ünlü fenomen Bursa'da doğdu. Bir süre Bursa'da yaşadıktan sonra İstanbul'a taşındı.

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Ünlü fenomen 2020 tarihinde yayınladığı Gözler Üzerimde şarkısıyla adından söz ettirmeyi başardı.

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