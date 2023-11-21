Tiktok fenomeni Yaren Alaca'nın davet tarzına beğeni yağdı! Derin dekoltesiyle adeta büyüledi

TikTok ile son zamanların parlayan isimlerinden biri olan Yaren Alaca sosyal medya hesaplarını oldukça aktif bir şekilde kullanıyor. Instagram'da 1,3 milyon takipçisi olan genç fenomen bu defa davet tarzıyla gündem oldu.

Dün akşam bir ödül törenine katılan ve geceden ödülle ayrılan Yaren Alaca o anlarını takipçileriyle paylaştı.

Siyah derin yırtmaçlı ve derin göğüs dekolteli elbisesiyle peş peşe poz veren ünlü ismin son gönderisine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Alaca'nın iddialı pozlarına; 'Süper görünüyorsun', 'Harikasın', 'Bu nasıl güzellik', 'Güzelliğin halis mi?' gibi yorumlar yapıldı.

Aslan Yugoslav göçmeni olduğu bilinen ünlü fenomen Bursa'da doğdu. Bir süre Bursa'da yaşadıktan sonra İstanbul'a taşındı.

Ünlü fenomen 2020 tarihinde yayınladığı Gözler Üzerimde şarkısıyla adından söz ettirmeyi başardı.









