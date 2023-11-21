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Tiktok fenomeni Yaren Alaca'nın davet tarzına beğeni yağdı! Derin dekoltesiyle adeta büyüledi

21.11.2023 15:17 | Son Güncelleme:
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Tiktok'ta çektiği videolar ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan genç fenomen Yaren Alaca sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. İddialı ve cesur pozlarına bir yenisi daha ekleyen Yaren Alaca bu defa davet tarzıyla gündem oldu. Siyah derin göğüs dekolteli elbisesiyle pozlar veren ünlü ismin son gönderisine beğeni yağdı.

TikTok ile son zamanların parlayan isimlerinden biri olan Yaren Alaca sosyal medya hesaplarını oldukça aktif bir şekilde kullanıyor. Instagram'da 1,3 milyon takipçisi olan genç fenomen bu defa davet tarzıyla gündem oldu.

Dün akşam bir ödül törenine katılan ve geceden ödülle ayrılan Yaren Alaca o anlarını takipçileriyle paylaştı.

Yaren Alaca 1

Siyah derin yırtmaçlı ve derin göğüs dekolteli elbisesiyle peş peşe poz veren ünlü ismin son gönderisine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Yaren Alaca 2

Alaca'nın iddialı pozlarına; 'Süper görünüyorsun', 'Harikasın', 'Bu nasıl güzellik', 'Güzelliğin halis mi?' gibi yorumlar yapıldı.

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Aslan Yugoslav göçmeni olduğu bilinen ünlü fenomen Bursa'da doğdu. Bir süre Bursa'da yaşadıktan sonra İstanbul'a taşındı.

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Ünlü fenomen 2020 tarihinde yayınladığı Gözler Üzerimde şarkısıyla adından söz ettirmeyi başardı.

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yaren alaca sosyal medya
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