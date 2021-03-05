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TikTok fenomeni Yonca Bıyıkoğlu'ndan şehitler için skandal ifadeler!

05.03.2021 14:48 | Son Güncelleme:
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TikTok fenomeni Yonca Bıyıkoğlu'ndan şehitler için skandal ifadeler!

TikTok isimli sosyal medya kanalında canlı yayın yapan fenomen Yonca Bıyıkoğlu'nun şehitler için kullandığı küfürler tepkiye neden oldu.

TikTok isimli sosyal medya kanalında arkadaşlarıyla birlikte yaptığı canlı yayın sırasında gelen bir yorumda şehitlerin olduğu hatırlatılınca çılgına dönen Yonca Bıyıkoğlu, korkunç küfürler sayarak şehitlerimize saygısızlık etti.

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AĞZA ALINMAYACAK KÜFÜRLER!

"Hayat devam ediyor, ben eğlenmek zorundayım" diyen fenomen isim, ağza alınmayacak küfürleriyle şehit haberleriyle ilgilenmediğini ifade etti.

Yonca Bıyıkoğlu tutuklansın etiketinin açılmasıyla tepkilerin çığ gibi büyüyerek toplandığı platformlarda fenomen isim için ceza uygulanması talep ediliyor.


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şehit tiktok Bitlis
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