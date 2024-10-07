TikTok'ta çıplak fotoğraflarını yayınlamış! Esra Erol'daki saplantılı aşık kan dondurdu! 'Beni öldürecek...'

"Öldürülen kadınlardan olmak istemiyorum." diyerek Esra Erol'da programına katılan 33 yaşında iki çocuk annesi Pınar'ın saplantılı aşığıyla ilgili anlattığı detaylar kan dondurdu. Defalarca şikayet ettiği Haluk Ersan isimli eski sevgilisinin şiddetine, şantajına ve tacizlerine maruz kaldığını anlattı.

3 yıl önce Haluk Ersan'la bir ilişkiye başlayan Pınar, "Yuva kurmak istiyordum. Arkadaşlık teklif edince tanıştık, yüzük taktık. Evli olduğunu öğrendim. Evli olduğunu öğrenince uzaklaşmak istedim. Bu şahıs beni bırakmadı. Eşine de mesaj attım. Babası hakaret etti 'Ahlaksız kadın' diye." dedi.

SOKAKTA DÖVEREK SÜRÜKLEDİ!

Pınar, Haluk Ersan'dan ayrıldıktan sonra kendisine yeni bir hayat kurmaya çalışıyor ve başka biriyle Mart ayında nişanlanıyor. Bu nişanla birlikte felaketi yaşamaya başlıyor. Haluk Ersan, ilk tatlı dilli 'Seni alacağım, eşimden boşanacağım' dese de daha sonra Pınar'a sokak ortasında şiddet uyguluyor. Genç kadının anlattığına göre "Benden ayrılamazsın, ben seni seviyorum." sözleriyle vura vura sürüklüyor. Bir gün de Haluk'un burnunu kırdığını söylüyor.

Burnu kırılan Pınar, şikayetçi oluyor fakat uzaklaştırma kararı olmasına rağmen Haluk'tan kurtulamıyor. Evinin önüne pankartlar asıyor, çocuklarıyla mektup gönderiyor. Pınar, Haluk'un babasının kendisini arayıp "Benim oğlum şizofren hastası, akıl hastası" dediğini aktarıyor.

"ÇIPLAK FOTOĞRAFLARIMI YAYINLADI!"

Haluk Ersan'ın TikTok'ta kadınları kandırıp kötü yola düşürdüğünü iddia eden Pınar, "TikTok'ta çıplak fotoğraflarımı paylaşıyor. Gittim şikayet ettim. Müstehcen görüntülerle beni tehdit ediyor." deyince şoke etti. Haluk Ersan'ın çok kıskanç olduğunu belirten Pınar, "Açık giyinme kapan" diyerek baskı yaptığını da söyledi.

Ayrıca Haluk Ersan'ın kendi bedenine zarar veren videolar çektiği de ortaya çıktı. Canlı yayında o videolardan bir tanesi gösterildi. Bıçakla göğsüne bastıran Ersan, "Sensiz bir hiçim. Sen olmazsan ben yokum." diyor. Pınar, gözyaşları içinde "Haluk'tan beni kurtarın yoksa öldürecek" diyerek yardım istiyor.