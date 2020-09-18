TikTok'ta olay oldu! Katlanan yumurta akımına yüzlerce kişi katıldı

Yumurta pişirmenin her gün yeni bir yolunu öğreniyoruz. Popüler sosyal medya platformu olan TikTok'ta kullanıcılar öyle bir yumurta pişirdi ki bu tarif resmen meşhur oldu. Yüzlerce kişinin katıldığı bu yumurta pişirme akımının detaylarını ele aldık, buyursunlar.

En yeni yumurta pişirme yöntemiyle karşınızdayız! Yumurta sarısı üzerine katlanmış yumurta beyazı sosyal medyada birçok kişi tarafından deneniyor. Zarf şeklinde katlanan yumurtanın beyazı muazzam bir şekilde pişiyor. İçindeki sarısı ise parçalanmadan, patlamadan pişiyor.

KATLANABİLİR ZARF YUMURTA NASIL YAPILIR?

İlk olarak bir adet yumurtayı kırın. Ardından yumurta sarısını ve beyazını kaselere ayırın. Yumurta beyazını iyi bir şekilde çırpın.

Yapışmaz tavayı az miktar tereyağı ile yağlayın. Yağı orta ateşte erittikten sonra içine yumurta beyazını dökün. İnce bir tabaka olacak şekilde pişmeye bırakın.

Yumurtanın beyazı piştikten sonra ortasına sarısını koyun. Yemek çubuklarını kullanarak pişmiş yumurta beyazını sarının üzerine katlayın.

Bir dakika sonra maşa yardımıyla yumurtayı ters çevirin ve ocağın altını kapatın. Afiyet olsun...



