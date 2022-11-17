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TikTok'tan bulduğu 15 yaşındaki Şahin'e kaçan Gülizar canlı yayına geldi! Telefonun ucundaki kişi hıçkırıklara boğdu

17.11.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'tan gelerek karısının 15 yaşındaki bir çocuğun yanına gittiğini söyleyen adam, canlı yayında anlattıklarıyla izleyenleri şaşkına çevirmiş, karısının bulunmasını sonrasında da boşanmak istediğini dile getirmişti. Dün yayınlanan programda Esra Erol'un programına gelen Gülizar eşi Hasan ile karşı karşıya geldi. ''Şimdiki aklım olsaydı çocuklarımı bırakmazdım'' diyen genç kadın, telefonla bağlanan babasının sesini duyunca gözyaşlarına boğulup hıçkıra hıçkıra ağladı.

TikTok'tan bulduğu 15 yaşındaki Şahin'e kaçan Gülizar canlı yayına geldi! Telefonun ucundaki kişi hıçkırıklara boğdu

Kahramanmaraş'ta yaşayan Gülizar, dört çocuğunu arkasında bırakarak Şanlıurfa'daki sevgilisi 15 yaşındaki Şahin'in yanına gitmiş, Gülizar Akbulut'un eşi Hasan, canlı yayında sinir krizi geçirmişti. Esra Erol'un programında yaşananlar izleyenleri şoke ederken canlı yayına telefonla bağlanan Gülizar, ''Kaçtığım kişi ergen olabilir ama evdeki kocamdan daha iyi eş oldu. Ondan daha iyi'' ifadelerini kullanmıştı.

Dün yayınlanan programda ise stüdyoya gelen genç kadın, 5, 4, 2 yaş ve 5 aylık çocuklarını geride bıraktığı ve evden kaçtığı için pişman olduğunu söyledi. Gülizar canlı yayında eşiyle karşı karşıya gelirken ablasından ve babasından gelen telefonla gözyaşlarına boğuldu.

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''SEN BU ÇOCUKLARI NASIL BIRAKTIN?''

Ablası Aygül, ''Gülizar sen bu çocukları nasıl bıraktın? Bunu nasıl yaptın? Ne olursa olsun evine dön'' dedi. Babasıyla da konuşan Gülizar, bu anda gözyaşlarına boğularak hıçkıra hıçkıra ağladı. Telefondaki baba Menderes bey, ''Kızım sen ne yaptın böyle? Ben senin arkandayım. Evine dön. Ben seni alırım. Yanındayım senin. Ağlama kızım'' ifadelerini kullandı.

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Kocası Hasan bir önceki programda eşi Gülizar'a yönelik, ''Çocukları ölüme terk ettin gittin. Çocukların ağzı burnu kandı. Gece döverek yatırmışsın çocukları. 4 çocuk sabaha kadar ağlamış. Gece çocukları bırakıp gitmiş'' diyerek tepki göstermişti.

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