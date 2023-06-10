TikTokçu Çılgın Dondurmacı'nın derin dekolteli müşterisiyle yaptığı dans olay oldu! Videoya yorum yağdı

Çılgın Dondurmacı, TikTok'ta paylaştığı videolarla fenomen olmuş durumda. Dünyanın dört bir yanından takipçisi bulunan Çılgın Dondurmacı, dans eden kadın müşterileri ile çektiği videolarla tanınıyor.

Antalya'da bir dondurma dükkanı açan Mehmet Dinç, işini sosyal medyaya dökerek fenomen oldu. Sürekli olarak videolar çekip paylaşan Çılgın Dondurmacı'ya dünyanın dört bir tarafından müşteriler ziyaret ediyor.

Dinç'in dükkanına ve paylaşımlarına Türklerden çok yabancılar ilgi gösteriyor.

DERİN DEKOLTESİYLE DİKKAT ÇEKTİ

TikTok fenomeni Çılgın Dondurmacı, derin dekolteli kıyafet giyen kadın müşterisiyle yaptığı dansla olay oldu.

Kıvrak bir şekilde dans eden kadın müşterisini tezgahın arkasına alan Çılgın Dondurmacı, müşterisiyle birlikte dans etti.

O anları TikTok'ta paylaşan ünlü fenomen kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

ÇILGIN DONDURMACI KİMDİR?

Çılgın Dondurmacı lakaplı Mehmet Dinç, 1982 yılında Hatay Antakya’da dünyaya gelmiştir. Mehmet Dinç, 2004 yılında MKÜ İşletme Enformatiği alanından mezun olmuştur.Kahramanmaraş Dondurmacısı olarak iş hayatını sürdüren ve sosyal medya fenomeni olarak yaşamına devam eden Mehmet Dinç, yerli yabancı pek çok vatandaşın ilgisiyle karşılaşıyor.

Bir dönem inşaatlarda çalışan Mehmet Dinç, pastanecilik geçmişine de sahiptir. Çılgın Dondurmacı'nın Ante Ahlaa Habibti ve Kalbimdesin isimli iki şarkısı bulunuyor.

Çılgın Dondurmacı kullanıcı adıyla paylaşım yapan Dinç'in TikTok'ta 18.7 milyon takipçisi bulunuyor.

