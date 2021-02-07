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Tilkidöğen’e plaketli uğurlama

07.02.2021 11:06 | Son Güncelleme:
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10 yılı aşkın süredir Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde şube müdürü olarak görev yapan Bülent Tilkidöğen, Balıkesir’e tayin oldu.

10 yılı aşkın süredir Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde şube müdürü olarak görev yapan Bülent Tilkidöğen, Balıkesir’e tayin oldu. GSİM Müdürü Fuat Taşkesenligil, plaketle Tilkidöğen’i Balıkesir’e uğurladı.
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne Şube Müdürü olarak tayin olan Bülent Tilkidöğen için veda töreni düzenlendi. GSİM Toplantı Salonu’nda yapılan törende duygusal anlar yaşandı. 10 yılı aşkın süredir Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde önce Spor Şube Müdürü, ardından da İdari İşler Şube Müdürü olarak görev yapan Tilkidöğen, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne tayin oldu. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Balıkesir’e tayin olan Tilkidöğen’i plaketle uğurladı. Tilkidöğen’e Erzurum’a hizmetleri için teşekkür eden Taşkesenligil, “Bülent bey işini titizlikle yapan ve disiplini hiçbir zaman elden bırakmayan bir arkadaşımızdı. Bu tür ayrılıklar zor oluyor ama önemli olan gönül birliği. Yeter ki, gönül ayrılıkları olmasın. Bülent beye gittiği yeni görev yerinde başarılar diliyoruz. Yolu açık olsun” dedi.
Balıkesir’e tayin olan Bülent Tilkidöğen ise, kendisi için yapılan jestten ötürü Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile kurum çalışanlarına teşekkür etti. Tilkidöğen, “Burada geçen günlerimi hiçbir zaman unutmayacağım” dedi.
Uğurlama törenine Gençlik Hizmetleri Müdürü Muammer Aydın, şube müdürleri Memduh Ceyhan, Şinasi Polat, Sadrettin Üstün, Köksal Kaçmaz ve personel de katıldı.

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