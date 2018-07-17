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Tim Cahill, Avusturalya Milli Takımı'nı bıraktı

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 17.07.2018 11:19 | Son Güncelleme

Avustralyalı futbolcu Tim Cahill, mili takım kariyerini noktaladığını açıkladı.

Tim Cahill, Avusturalya Milli Takımı'nı bıraktı

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden Avustralya'nın başarılı futbolcusu Tim Cahill, milli takımı bıraktığını açıkladı. Avustralya forması ile 107 maça çıkan ve 50 gol atma başarısı gösteren 38 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avustralya Milli Takım kramponlarımı bugün resmi olarak asıyorum. Ülkemi temsil etmenin ne anlama geldiğini hiçbir kelime anlatamaz. Milli Takım sürecimde bana destek olan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Tim Cahill 2018 dünya kupası Avsuturalya

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