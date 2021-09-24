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Timuçin Esen’in vazgeçtiği Mevlana dizisinin başrol oyuncusu bakın kim oldu!

24.09.2021 23:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT için hazırlanmakta olan Mevlâna isimli dizide başrol olarak Timuçin Esen’in ismi öne çıkmıştı. Hekimoğlu dizisinden sonra yeni yapım için anlaştığı belirtilen oyuncunun son anda vazgeçtiği geçtiğimiz haftalarda haberlere konu olmuştu.

Timuçin Esen’in vazgeçtiği Mevlana dizisinin başrol oyuncusu bakın kim oldu!

Timuçin Esen’in vazgeçtiği Mevlâna rolünü canlandırmak için TRT, zaten 5 sezon ekranında yer alan ve başarılı bir Abdülhamid performansı sergileyen Bülent İnal’da karar kıldı.

MEVLANA DİZİSİNİN ÇEKİMLERİ BAŞLADI

Konya’da özel olarak hazırlanan 50 dönüme yayılan platoda çekimlere başlandı. Bülent İnal’ın başrolde yer alması da büyük bir sürpriz olarak nitelendiriliyor. Timuçin Esen hayranları ünlü oyuncunun vazgeçmesi nedeniyle mutsuz. Ancak Bülent İnal’ın takipçileri bu gelişmeden son derece memnun.

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Mevlâna dizisi için 2 yıl süren hazırlıkların yanı sıra etkileyici bir plato oluşturuldu. Birçok yeni bina inşa edildi. 13. yüzyılın ortamı sağlanmaya çalışıldı. Hem Selçuklu mimarisinden izler taşıyan mekanlar yaratıldı hem de kostümler ve aksesuarlar ile birlikte büyük çaba sergilendi.

Bülent İnal da şimdi bu önemli yapımın başrolü olarak kariyerinde bir güçlü adım daha atıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Bülent İnal Timuçin Esen
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