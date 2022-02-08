Tinder Avcısı ya da orijinal adıyla The Tinder Swindler Netflix izleyicisi ile buluştu. Kendini zengin bir iş adamı gibi gösteren bir adamın hikayesini anlatan belgeselin ardından Simon Leviev merak konusu oldu. Tinder Avcısı gerçek mi? Simon Leviev kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Netflix belgeseli Tinder Avcısı Simon Leviev uygulamayı kullanamayacak mı? soru ve konu başlıkları Netflix izleyicisi tarafından araştırılırken belgesele konu olan Simon Leviev'e ilişkin dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

TİNDER AVCISI GERÇEK Mİ?

Tinder Avcısı, Netflix Türkiye lisetesinde an itibarıyla 2 numarada. Kendini jet sosyeteden bir iş adamı gibi tanıtan ve tavladığı kadınları milyonlarca dolar dolandıran Simon Leviev'in hikayesini konu edinen belgesel izleyicinin dikkatini çekti. Tinder Avcısı tamamen yaşanmış bir olayı işliyor.

İsrailli Şimon Hayut, kendisini Özbekistan asıllı İsrailli "elmas kralı" Lev Leviev'in oğlu Simon Leviev olarak tanıtarak genç kızları dolandırıyor. Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla son derece ihtişamlı bir hayatı varmış gibi davranan Leviev kaçırıldığını ve başının belada olduğunu ispat etmek için her şeyi yapıyor. Simon Leviev yalanlarıyla hayatına giren kadınları dolandırıyor.

SİMON LEVİEV KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

İsrail polisi yaptığı açıklamada Simon Leviev’in 2011'de dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtecilikten verilen cezayı atlatmak için kaçan İsrail doğumlu bir dolandırıcı olduğunu doğruladı.

1990'da İsrail'in Bnei Brak kentinde dünyaya gelen Simon Leviev 2010 yılında bir uçuş okuluna gitti. Felicity Morris'in yaptığı röportajlara göre, Leviev gençliğinden beri çek dolandırıcılığı gibi küçük suçlar işliyor.

Yasal adı olan Shimon Hayut'tan Simon Leviev olarak değiştirdi ve Leviev soyadını kullanarak "Elmasların Kralı" olarak bilinen İsrailli bir işadamı olan Lev Avnerovich Leviev ile akrabaymış gibi yaptı.

The Times of Israel'e göre, 2017'den 2019'a kadar Avrupa kıtasındaki kurbanlardan yalnızca bir Ponzi şeması kullanarak tahmini 10 milyon dolar dolandırdığı iddia ediliyor. 2015 yılında Finlandiya'da iki yıl, 2019'da İsrail'de 15 ay hapis cezasına çarptırılan Simon Leviev 2019 itibariyle, hala birçok ülkede dolandırıcılıktan aranıyor.

NETFLİX BELGESELİ TİNDER AVCISI SİMON LEVİEV UYGULAMIYI KULLANAMAYACAK MI?

Netflix yapımı Tinder Avcısı'nda adı geçen Simon Leviev ile ilgili

Tinder adlı arkadaşlık uygulmasından flaş bir açıklama geldi.

Söz konusu yapımda adı geçen adamı ve onun açtığı tüm sahte hesapları yasakladı.

