Cinayet zanlısı mahkeme sırasında kendi boğazını kesti

ABD Nebraska'da Tinder'dan tanıştığı Sydney Loofe isimli kadını öldürdüğü ve parçaladığı öğrenilen şüpheli, duruşma esnasında elinde bulundurduğu bıçak benzeri keskin bir cisimle kendi boğazını keserek intihar girişiminde bulundu.

24 yaşındaki kadını öldürmekle suçlanan Aubrey Trail, duruşması esnasında "Bailey (Kız arkadaşı Bailey Boswell) masum ve hepinizi lanetliyorum" diyerek boğazını kesti.

Trail'in 25 yaşındaki kız arkadaşı Bailey Boswell de öldürülen kadının cesedini parçalamaktan yargılanıyor. Trail, ilk günden bu yana kız arkadaşı Bailey Boswell'ın suç ortağı olmadığını ve olaya karışmadığını ileri sürüyordu. Kanlar içinde yere yığılan ve bilincini kaybeden Trial, görevliler tarafından çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yerel medyaya göre daha önce iki kalp krizi geçirmişti ve felç olmasının ardından da duruşmalara tekerlekli sandalyeyle katılıyordu.

DURUŞMAYA DEVAM EDİLECEK

Ancak Trail’in mahkemeye atanan savunma avukatlarından biri tarafından yapılan açıklamada ise, Trial'ın akşam saatlerinde hastaneden taburcu edileceğini ve duruşmalarda hazır bulunmaya devam edeceği belirtildi.