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Tıp dünyasındaki son gelişmeler ICORAM 2022 kongresinde ele alındı

03.06.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nişantaşı Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen kongre, önde gelen bilim insanlarını, araştırmacıları ve uzmanları bir araya getirdi

İSTANBUL (AA) - Tıp dünyasındaki son gelişmeler Nişantaşı Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Tıpta Son Gelişmeler Kongresi'nde (ICORAM 2022) ele alındı.

Nişantaşı Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, ICORAM 2022; tıp alanındaki en son gelişmeler, yöntemler ve yaklaşımların tüm yönleriyle ele alınması amacıyla önde gelen bilim insanlarını, araştırmacıları ve uzmanları bir araya getirdi.

Nişantaşı Üniversitesi NeoTech Campus Doç. Dr. Cevdet Uysal Konferans Salonu'nda düzenlenen kongrenin başkanlığını Nişantaşı Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Şahin yaptı. Yerli ve yabancı bilim insanlarının katıldığı ve tıptaki son yeniliklerin ele alındığı kongrede bilim insanları karşılaştıkları pratik zorlukları ve çözümleri tartıştı.

İlk gün yüz yüze, ikinci gün çevrim içi gerçekleştirilen kongre, hibrit forum özelliğiyle tıptaki son gelişmelerin tartışıldığı bir zemin oluşturdu.

- "ICORAM bilimsel bir şenlik yaşattı"

Açıklamada kongredeki açılış konuşmasına yer verilen Prof. Dr. Soner Şahin, üniversitedeki tıp fakültesinin geçen yıl eğitim-öğretime başladığını anımsattı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi öncülüğünde 2 ayrı platformda "Sağlıkta Yapay Zeka" zirveleri yapıldığını ve bilimsel süreklilik hedefleri üzerinde durulduğunu kaydeden Şahin, "Gelecekteki süreçlerin yönetiminde bilimsel sürdürülebilirliğimiz ana felsefemiz olacaktır. Öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve dış paydaşlarımızla ben değil biz diyen bir yarın hayaliyle yolculuğumuza devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Şahin, ICORAM 2022'ye ilişkin, "Tıpta güncel gelişmelerin bir devamı niteliğindeki kongremiz Neotech kampüsümüze yakışır bir açılışla metaverse evreninde gerek üniversitedeki katılımcılara gerekse çevrim içi platformdaki akademisyenlere bilimsel bir şenlik yaşattı." ifadelerini kullandı.

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