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Tıp eğitiminde kullanılan Kıbrıs gazisinin bedeni, defnedilmesi için ailesine teslim edildi

13.10.2023 14:12 | Son Güncelleme:
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Vasiyetiyle bağışladığı bedeni 4 yıl tıp öğrencilerinin eğitimlerinde kadavra olarak kullanılan Kıbrıs gazisi emekli astsubay İsmet Ermetinler için Bursa'da teşekkür töreni düzenlendi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşayan gazi İsmet Ermetinler, 2019 yılında tedavi gördüğü Bandırma Devlet Hastanesi'nde 79 yaşında vefat etti.

Ermetinler'in vasiyeti üzerine bedeni, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesine bağışlandı.

O günden bu yana eğitim çalışmalarında kullanılan gazinin bedeni, toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

BUÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Coşkun, üniversite bahçesinde düzenlenen teşekkür töreninde yaptığı konuşmada, kadavraların tıp fakültesi öğrencilerinin eğitiminde çok önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

Coşkun, İsmet Ermetinler'in bedenini bağışlayarak tıp öğrencilerinin eğitimine büyük katkı sağladığını ifade etti.

Anatomi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Şendemir, bir insanın en kıymetli varlığını, bedenini hekim adaylarının eğitimine bağışlamasının çok değerli olduğunu dile getirdi.

Ermetinler'in oğlu Suphi Ermetinler ise babasının, rahatsızlığı nedeniyle organlarını bağışlayamayacağı için bedeninin kadavra olarak kullanılmasını kendilerine vasiyet ettiğini anlattı.

Vefatı sonrası babasının cenazesini yıkandıktan ve camide namazı kılındıktan sonra hastaneye teslim ettiklerini aktaran Ermetinler, babasının naaşını, Bandırma'ya götürerek dualar eşliğinde toprağa vereceklerini sözlerine ekledi.

Törenin ardından İsmet Ermetinler'in cenazesi, defin için ailesi tarafından Bandırma'ya götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Uludağ Üniversitesi kadavra

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