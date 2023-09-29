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Tır ile göçmen kaçakçılığı Mersin polisine takıldı

29.09.2023 10:00 | Son Güncelleme:
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Mersin’de göçmen kaçakçılığına yönelik bir tırda yapılan aramada, 6 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili 5 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Tır ile göçmen kaçakçılığı Mersin polisine takıldı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı ile istihbarat birimlerinin koordineli çalışmalarında, tır ile kaçak göçmenlerin Mersin’e geleceğini, buradan da Avrupa ülkelerine gideceğinin bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine belirlenen tırı takibe alan ekipler, Adana-Mersin Otoyolu Pozantı yol ayrımında durdukları tırda yaptıkları aramalarda 1’i 18 yaşından küçük 6 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakaladı. Araç şoförüne adli işlem yapılırken, alınan ifadelerde kaçak göçmenlerin Türkiye’ye gelişleri ve deniz yoluyla Güney Kıbrıs Rum kesimine gidişlerini organize ettikleri tespit edilen A.M., S.K.S., A.M. ve T.A. isimli şahıslar da yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, yakalanan göçmenlerde işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

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