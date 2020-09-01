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Tır ile halk otobüsü çarpıştı: Faciadan dönüldü

ZONGULDAK HABERLERİ  | 01.09.2020 19:41 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde önce tıra ardından bariyerlere çarpan halk otobüsünün yakındaki iş yerine girmeden durması büyük bir faciayı önledi.Kaza, Müftü Mahallesi, Alemdar Caddesi üzerinde meydana geldi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde önce tıra ardından bariyerlere çarpan halk otobüsünün yakındaki iş yerine girmeden durması büyük bir faciayı önledi.
Kaza, Müftü Mahallesi, Alemdar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 67 M 8360 plakalı otobüs, 67 AK 164 plakalı tır ile çarpıştı. Kontrolden çıkan halk otobüsü bariyerlere çarparak durabildi. Kazada halk otobüsü şoförü hafif şekilde yaralanırken yakındaki iş yerine girmeden durması büyük bir faciayı önledi. Kazada tır ve halk otobüsünde hasar meydana gelirken yakındaki iş yerinin malzemeleri de kırılarak maddi zarar meydana geldi.

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