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Tır sürücüsünün montunda 3 kilogram kokain bulundu

17.01.2024 09:35 | Son Güncelleme:
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Edirne’de bulunan Kapıkule Sınır Kapısı’nın karşısındaki Bulgaristan’a ait Kapitan Andrevo Polis Karakolu’nun gümrük memurları tarafından Türk sürücünün montunda 3 kilogramın üzerinde kokain bulundu.

Kapitan Andrevo Polis Karakolu’nun gümrük görevlileri, ülkeden ayrılan bir tırda yapılan incelemede 3 kilogramdan fazla kokain buldu. Türk vatandaşının kullandığı Türk plakalı tır, "giden tırlar" güzergâhındaki Kapitan Andrevo kara yoluna geldi. İsviçre’den Bulgaristan ve Türkiye üzerinden Afganistan’a giden tır, detaylı bir gümrük muayenesine tabi tutuldu.

MONTA YAPILAN ÖZEL FERMUARLI BÖLGEYE GİZLENDİ

Gümrük görevlileri, yapılan kontrollerde sürücü kabininde yatak kısmında bırakılan ceketin astarının altına yapılan ve fermuar ile astarı ayıran bölgede beyaz toz halinde madde içeren 3 paket buldu. Tırda bulunan reflektörlü mont, sahada kokaine reaksiyon uyuşturucu testine tabi tutuldu. Reaksiyon sonrası ele geçirilen kokainin toplam brüt ağırlığının 3 kilo 240 gram olduğu belirlendi.
Ele geçirilen kokain ile ilgili tır sürücüsü gözaltına alınırken, Haskovo Bölge Savcılığının gözetiminde soruşturmacı bir gümrük müfettişi tarafından duruşma öncesi işlem başlatıldı.

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