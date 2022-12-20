YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ardahan
  4. Tır yoğunluğu yaşanan Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı yolunda 7 kamyon çöp toplandı

Tır yoğunluğu yaşanan Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı yolunda 7 kamyon çöp toplandı

20.12.2022 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'da, uzun tır kuyruklarının oluştuğu Gürcistan sınırındaki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı yolunda biriken çöpler ekiplerce toplandı.

Tır yoğunluğu yaşanan Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı yolunda 7 kamyon çöp toplandı

Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda, Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle güzergah değiştiren tırlar yüzünden zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

Kapıdaki tır konvoyu yer yer Çıldır ilçesine bağlı Kenarbel köyünü geçerek 9 kilometreyi buluyor. Yoğunluktan dolayı oluşan çevre kirliliği nedeniyle Ardahan Valiliği harekete geçti.

Vali Hüseyin Öner'in talimatıyla yapılan çalışma kapsamında 7 kamyon çöp toplandı.

Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, AA muhabirine, çalışmayı Valiliğin talimatıyla, İl Özel İdaresi, Karayolları, Çıldır-Aktaş Gümrük Müdürlüğü ve Çıldır Belediyesi'ne bağlı ekiplerin ortaklaşa yaptığını söyledi.

Çalışmanın özellikle 4 kilometrelik bölümde yoğunlaştığını kaydeden Azizoğlu, "Bu güzergahta yani tır konvoyunun oluştuğu güzergahta büyük kamyonlarla 7 kamyon çöp toplandı. Biz burada ayrıca 8 tuvalet kurduk. Bu tuvaletlerde tırcıların ihtiyacı için gerekli su akışı sağlanıyor. Çünkü burada öyle an oluyor 9 kilometreyi bulan tır konvoyu oluşuyor. Bu nedenle meydana gelen bu ihtiyaçları da Valiliğe bağlı birimlerle birlikte gidermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Azizoğlu, Rusya-Ukrayna Savaşı dolayısıyla yoğunluğun sürmesinin beklendiğini sözlerine ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ardahan'da bazı tırlar buzlanma nedeniyle yolda kaldıArdahan'da bazı tırlar buzlanma nedeniyle yolda kaldı
Diyarbakır’da 82 gün küvezde kalan üçüz bebek taburcu edildiDiyarbakır’da 82 gün küvezde kalan üçüz bebek taburcu edildi
Tunceli’de karla mücadele sürüyorTunceli’de karla mücadele sürüyor
Anahtar Kelimeler:
Ardahan Çıldır temizlik çıldır aktaş gümrük kapısı çöp valilik

Ardahan Namaz Vakitleri 21 Aralık Çarşamba

İmsak
05:51
Sabah
07:24
Öğle
12:12
İkindi
14:30
Akşam
16:50
Yatsı
18:17
Ardahan ECZANELER
Ardahan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Yıl sonu indirimleri başladı! Flaş fırsatları sizin için derledik

Yıl sonu indirimleri başladı! Flaş fırsatları sizin için derledik

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.