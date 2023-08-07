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Tirana maçında yaşananlar Kartal'ın başına dert oldu! UEFA inceleme başlattı, Beşiktaş Avrupa'dan men edilebilir

07.08.2023 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş’ın geçtiğimiz Arnavutluk ekibi Tirana ile oynadığı UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçı, yaşanan saha olayları nedeniyle gecikmeli başlamıştı. Yaşanan bu olaylar üzerine UEFA konuyla ilgili olarak bir inceleme başlatırken, Siyah-Beyazlılar'ı korkutan bir ceza gündemde. İşte detaylar...

Bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden ekiplerden olan Beşiktaş, 2. ön eleme turu rövanş mücadelesinde Arnavutluk ekibi Tirana ile karşı karşıya geldiği mücadele taraftarların neden olduğu olaylar sebebiyle yaklaşık 15 dakikalık bir gecikme sonrası başlamıştı.

Siyah-beyazlı taraftarların sahaya meşale atmasıyla başlayan olaylarda daha sonra iki takım seyircileri arasında gerginlik yaşandı. Siyah-beyazlı oyuncular, taraftarlarını sakinleştirmek için tribünlere giderken, karşılaşmanın hakemi Stuart Attwell iki ekibi de soyunma odasına çağırdı. Yaşanan bu olaylar UEFA incelemesine girerken, Siyah-Beyazlı camiayı korkutan bir gelişme yaşandı.

MEN KARARI ALINMIŞTI...

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UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Beşiktaş'ın iç saha değil de dış saha seyircilerinin olay çıkarmaya meyilli olduğu kararına varırken 2017'de Lyon deplasmanında yaşananlara dikkat çekti. O dönemde Beşiktaş'a katılma hakkı kazandığı ilk turnuvada 1 yıl Avrupa kupalarından men edilmesi kararı almış, ancak men cezası 2 yıllık deneme süreci boyunca ertelenmişti.

BENZER CEZA GÜNDEMDE

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Siyah-beyazlı seyirciler 2 yıl içinde benzer bir olaya karışmazken ceza sulh olmuştu. UEFA'nın Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu bir kez daha Beşiktaş'a benzer bir ceza verilmesi üzerinde duruyor. Önümüzdeki hafta içinde cezanın açıklanması bekleniyor.

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