Tırın çarpması sonucu yaralanan ata, Muş Valisi Gündüzöz sahip çıktı

Muş Valisi İlker Gündüzöz, kentte bir aracın çarpması sonucu yaralanan ata sahip çıkarak tedavisini üstlendi.

Muş-Bingöl kara yolunun 56. kilometresinde tırın çarptığı at yaralandı.

Olay yerine gelen Yaygın Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi.

Kazadan haberdar olan Vali Gündüzöz, donma tehlikesi geçiren ve yaralanan atın tedavisini üstlenerek gerekli talimatları verdi.

At, tedavi edilmek üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine bağlı Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.

- "Sırtında yaralar vardı"

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, gazetecilere, jandarma ekiplerinin yaralı atın olduğu bilgisini kendisine ulaştırdığını söyledi.

Vali Gündüzöz'ün bilgisi ve talimatları doğrultusunda veteriner hekimleri bölgeye görevlendirdiklerini ifade eden Aydın, şöyle konuştu:

"Veterinerler bölgeye gittiler baktılar, burada atın tedavi edilemeyeceğini bize izah ettiler. Biz de sayın valimize konuyu bildirdik. 'Ne gerekiyorsa yapın' dedi bize. Atı, Van'daki Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi gönderdik. Oradaki merkezde atın her türlü tedavisi ve bakımı yapılacak. Tedavi masraflarını sayın valimiz karşılayacak. Hayvanın sol arka bacağında bilek kısmında kırıklar vardı. Lif bağlarında kopmalar olmuştu. Sırtında yaralar vardı. Ata tır çarpmış. Hangi tırın çarptığından bir bilgi yok elimizde. Hayvan da sahipsiz olduğu için valiliğimiz sahip çıktı. Bu işler hem vicdani hem de insani bir görevdir. Hava sıfırın altında 18 derece. Sayın valimiz sahip çıkmasıydı hayvan telef olacaktı. İnşallah gerekli tedaviden sonra hayvan kurtulacak."

