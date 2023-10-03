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  4. Tırın patlayan tekerinden fırlayan jant kazaya neden oldu: 2 yaralı

Tırın patlayan tekerinden fırlayan jant kazaya neden oldu: 2 yaralı

03.10.2023 07:36 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde tırın patlayan tekerinden fırlayan jant kazaya neden oldu. Duvara çarpan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Tırın patlayan tekerinden fırlayan jant kazaya neden oldu: 2 yaralı

Alınan bilgilere göre, Çınar ilçesi Beşpınar Mahallesi’nde sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen tırın tekerinin patlaması sonucunda jant yola fırladı. Seyir halindeki 34 ZA 7254 plakalı otomobilin sürücüsü jantta çarpmamak için aracının kontrolünü kaybederek duvara çarptı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerin sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilde bulunan V.A. ve A.A., olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tırın patlayan tekerinden fırlayan jant kazaya neden oldu: 2 yaralı

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