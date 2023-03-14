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Tırtıl ile mücadele başladı

14.03.2023 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akdeniz ve Ege bölgesi ormanlarında sıkça görülen çam kese böceğine karşı Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin doğa le uyumlu biyolojik mücadelesi başladı. Bu çerçevede hazırlanan 120 adet tel kafes çam kese böceğinin yoğun olarak görüldüğü ormanlık alanlara bırakıldı.

Tırtıl ile mücadele başladı

Çam kese böceğinin yoğun olarak bulunduğu noktalara yine biyolojik mücadele yöntemlerinden olan 12 adet adacık yapıldı. Çam kese böceği tırtıllarıyla beslenen kuş türleri için Bin 200 adet kuş yuvası ağaçlara asıldı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürü Mehmet Hayri İlhan, orman zararlılarıyla mücadele çerçevesinde çam kese böceğiyle doğaya uygun biyolojik yöntemlerle mücadele ettiklerini söyledi. OZM Şube Müdürü İlhan, “Ormanlarımızın sürekliliğini tehdit eden biyolojik faktörlerin başında böcek zararlıları gelmektedir. Bu böcek zararlıları içinde çam kese böceği önemli bir yer işgal eder. Ağaçların kurumasını neden olmasa da gelişimini olumsuz etkiler” dedi.

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