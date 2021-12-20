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  4. TİSK Başkanı Akkol asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren kanun teklifini değerlendirdi:

TİSK Başkanı Akkol asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren kanun teklifini değerlendirdi:

20.12.2021 18:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Tüm çalışanları kapsayacak bu düzenlemeyle, Anayasa'nın eşitlik ve adalet ilkeleri ile uyumlu şekilde hareket edilmiş ve çalışma barışının devamı yönünde önemli bir adım atılmıştır"

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, çalışanların ücretlerinde asgari ücret tutarına kadar olan kısım için vergi muafiyeti düzenlemesini değerlendirdi.

Akkol, yaptığı yazılı açıklamada, konuya ilişkin süreçte, başta asgari ücret olmak üzere tüm ücretler üzerindeki vergi yükünün azaltılması konusunda çağrıda bulunduklarını belirterek, bunu, çalışanlar ve işverenler üzerindeki baskıyı azaltacak yegane formül ve çözüm yolu olarak gördüklerini ifade ettiklerini aktardı.

İşçi ve işveren kesimi olarak mutabık oldukları ve uzun süredir dile getirdikleri bu çağrılarının kamu tarafında da karşılık bulduğunu ifade eden Akkol, tam mutabakatla alınan bu kararın, tüm çalışanların ücretlerinde, asgari ücret tutarına kadar olan kısım için vergi muafiyeti sağlanacak şekilde kabul edilmesinden memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Akkol, "Tüm çalışanları kapsayacak bu düzenlemeyle, Anayasa'nın eşitlik ve adalet ilkeleri ile uyumlu şekilde hareket edilmiş ve çalışma barışının devamı yönünde önemli bir adım atılmıştır. Aynı zamanda, çalışanların sosyal haklarına gelecek ciddi zararların ve kayıt dışılıkta yaşanabilecek önemli artışların da önüne geçilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Bu kararla hem işçilerin hem de işverenlerin güçlü bir şekilde desteklendiğine işaret eden Akkol, "Geleceğimize, çalışanlarımıza, işletmelerimize ve işimize katkı sağlayacak bu karar dolayısıyla başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımız olmak üzere tüm sosyal paydaşlarımıza teşekkürü bir borç biliriz. Sosyal diyaloğa dayalı tutumumuzla hareket ederek ülkemizi daha da ileriye götürmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğimizi bir kez daha belirtmek isteriz." ifadelerini kullandı.

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