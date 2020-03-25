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TİSKİ dezenfektan üretti

TRABZON HABERLERİ  | 25.03.2020 16:00 | Son Güncelleme

Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğü kendi kaynaklarıyla dezenfektan üretimine başladı.Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğü, Esiroğlu İçmesuyu Arıtma Tesisleri’nde dezenfektan üretimi gerçekleştirdi.

TİSKİ dezenfektan üretti

Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğü kendi kaynaklarıyla dezenfektan üretimine başladı.
Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğü, Esiroğlu İçmesuyu Arıtma Tesisleri’nde dezenfektan üretimi gerçekleştirdi. Tüm dünyayı saran Korona virüs (COVİD-19) nedeniyle hijyenin daha da önem kazanması üzerine harekete geçen TİSKİ Esiroğlu İçmesuyu Arıtma Tesisi’ndeki Tesisler Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, kısa süreli bir çalışmanın ardından dezenfektan üretimini gerçekleştirdi. Üretilen dezenfektanlar, ilerleyen süreçte belediye otobüsleri, camiler, içme suyu ve atık su arıtma tesislerinin temizliğinde, kurum içi tüm temizlik faaliyetlerinde kullanılabilecek.
Tesislerde üretilen dezenfektanlar şimdilik kurum içi ihtiyaçlar ve personellere dağıtılmak üzere kullanılıyor. TİSKİ Tesisler Dairesi Başkanı Kutluhan Gültekin, “3 günde bin litre dezenfektan ürettik, ihtiyaç halinde günlük 2000 litreye kadar üretebilecek sistemi kurduk" dedi.
TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş ise, kendi imkanlarıyla dezenfektan üretimi gerçekleştirdiklerini ve üretimin yaygınlaştırılması için çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

TİSKİ dezenfektan üretti

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