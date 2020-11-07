Tisserand: "Her şey bitmedi"

Fenerbahçeli futbolcu Tisserand, Konyaspor'a 2-0 yenildikleri maçın ardından konuştu.
"Her şey bitmedi" diyen Tisserand, " "Defansif anlamda problemler yaşadık. Yaratmış olduğumuz pozisyonlar da vardı ancak bunları gole çeviremedik. Hiçbir şey bitmedi. Daha sıkı çalışacağız ve gelecek haftalarda kazanacağız." ifadelerini kullandı.
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