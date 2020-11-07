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Tisserand: "Her şey bitmedi"

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 07.11.2020 21:26 | Son Güncelleme

Fenerbahçeli Tisserand, Konyaspor'a 2-0 yenildikleri maçı değerlendirdi.

Tisserand: "Her şey bitmedi"

Fenerbahçeli futbolcu Tisserand, Konyaspor'a 2-0 yenildikleri maçın ardından konuştu.

"Her şey bitmedi" diyen Tisserand, " "Defansif anlamda problemler yaşadık. Yaratmış olduğumuz pozisyonlar da vardı ancak bunları gole çeviremedik. Hiçbir şey bitmedi. Daha sıkı çalışacağız ve gelecek haftalarda kazanacağız." ifadelerini kullandı.

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