Titanik faciasından sağ kurtulmayı başarmıştı! 'Dünyanın en yaşlı kadını' Lin Shemu 122 yaşında hayatını kaybetti: "122 yıl 197 gün"

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Fujian eyaletinde yaşayan Lin Shemu, 'Dünyanın en yaşlı kadını' olarak 122 yaşında hayata gözlerini yumdu. Doğum günü resmi olarak Çin belgelerinde 18 Haziran 1902 olarak açıklanan Shemu, 122 yıl 197 gün boyunca yaşadı. Lin'in ailesi, yaşının doğrulanması için Guinness Dünya Rekorları'na hiçbir zaman başvurmadı. Ancak kimlik bilgileri baz alındığında "Dünyanın en yaşlı kadını" olarak kabul ediliyor.

7 ÇOCUK ANNESİYDİ

Kimliğindeki belgelerle birlikte Shemu'nun Qing Hanedanlığı'nın Gungxu döneminde, Theodore Roosevelt'in ABD Başkanı ve Lord Salisbury'nin İngiltere Başbakanı olduğu dönemde doğduğu anlamına geliyor. Yedi çocuk annesi olan kadın , hayatının tamamını Çin'in Şanghay ve Hong Kong şehirleri arasında bulunan Fujian eyaletinde geçirdi .

GÖRME YETİSİNİ KAYBETTİ

Shemu, yaşlılık nedeniyle görme yetisini kaybetmesi ve düşme sonucu iki bacağını da yaralaması dışında başka hiçbir hastalığa yakalanmamış ve hayatı boyunca kendi kendine bakabilmişti. Yakınlarının anlattıklarına göre, her zaman keskin bir işitme duyusuna ve iyi bir iştaha sahipti.

"HER ZAMAN NEŞELİYDİ"

77 yaşındaki en küçük oğlu ise annesinin her zaman mutlu ve neşeli olduğunu söyledi. Shemu'nın çocukları sık sık annelerinin kimseyle tartıştığını görmediklerini ve hayat mottosunun 'Hayatta aşılamayacak engel yoktur' olduğunu belirttiler.