Tivibu’da "Tatil Neşesi" başlıyor

İSTANBUL (AA) - Tivibu kasım ayında Tatil Neşesi klasörü ile çocukların ilgisini çekebilecek eğlenceli içerikler sunarken Benimle Kal ve Hep Birlikte klasörleri de yetişkinler için birbirinden özel filmleri ekranlara getiriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom’un dijital televizyon platformu Tivibu, kasım ayında animasyondan komediye gerilimden drama farklı türlerdeki filmleri ekranlara taşıyor. Çocuk izleyiciler için 12-21 Kasım tarihleri arasındaki ara tatil boyunca Seç İzle/Film’in altındaki Tatil Neşesi klasörü tüm paketlere açık olurken Kırmızı Halı filmlerinden “Arabalar” ve “Karlar Ülkesi” serileri de tatile özel 99 kuruşa izlenebiliyor.

Tatil Neşesi klasöründe “Örümcek Adam”, “İnanılmaz Örümcek Adam” gibi Marvel Comics’in efsane çizgi karakteri Örümcek Adam’ın maceralarını anlatan serilerin yanı sıra “Lego Filmi” serisi, “Lego Ninjago Filmi” ve “Lego Batman Filmi” gibi animasyonlar da çocukların eğlencesi oluyor.

Kasım ayında ayrıca Tivibu Vitrin/Benimle Kal klasöründe dram filmleri ve Tivibu Vitrin/Hep Birlikte klasöründe takım halinde yapılan işlere odaklanan filmler öne çıkıyor.

Benimle Kal klasöründe 8 Aralık’a kadar izleyicilerle buluşacak filmler arasında 2. Dünya Savaşı’nda hayatta kalmaya çalışan genç bir adamın hikâyesinin anlatıldığı “Umudun Dili”, 1950'lerde ırkçılıkla mücadelenin zorluklarına odaklanan “Çitler” gibi yabancı yapımlar yer alıyor. Benimle Kal klasöründeki yerli yapımlar arasında ise Cengiz Aytmatov’un öyküsünden uyarlanan Yeşilçam klasiği “Selvi Boylum Al Yazmalım”, “Ali”, “Bizim Hikâye”, “Annem” ve “7. Koğuştaki Mucize” gibi filmler izlenebiliyor.

Bu ay ayrıca 15 Aralık’a kadar izlenebilecek Hep Birlikte klasöründe takım ruhunu anlatan “Duyguların Rengi”, “Göç Mevsimi”, “Küçük Kadınlar” gibi dram türünden filmlerin yanı sıra “Buz Devri” ve “Hobbit” serileri de dikkat çekiyor. Miskin Sid, mamut Manfred, kaplan Diego ve sincap Scrat, Buz Devri filmlerinde soğuk nedeniyle güneye göç etmeye çalışırlarken maceradan maceraya koşuyorlar. Hobbit serisi de fantastik film seven her yaştan izleyiciyi görsel efektleri ve eşsiz senaryosuyla ekran başına çağırıyor.

