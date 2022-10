Tivibu'dan ekim ayına özel yepyeni içerikler

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, ekim ayına özel yepyeni içerikleri izleyicisiyle buluşturuyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, ekim ayı seçkileri arasında aksiyondan bilim kurguya, komediden dramaya birbirinden güncel içerikler öne çıkıyor. Tivibu müşterileri ekim ayı içeriklerine "Kirala Satın Al" ve "Tivibu Film" klasörlerinden ulaşabiliyor.

"Kirala Satın Al" klasöründe "Infinite", "Turning Red", "Death on the Nile" gibi güncel içerikler, "Tivibu Film" klasöründe ise "Resident Evil: Welcome to Raccoon City", "Ghostbusters: Afterlife", "Spider-Man: No Way Home" ve daha fazlası bulunuyor.

"Resident Evil: Welcome to Raccoon City" sinemaseverlere korku dolu bir deneyim sunacak.

Ayrıca, Spider-Man: No Way Home ve Sürükleyici bir polisiye filmi: "Death on the Nile" de sunumlar arasında.