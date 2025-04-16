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Tarkan’ın acı günü! Annesi Neşe Tevetoğlu hayatını kaybetti

Dillere pelesenk olan şarkıları, kendine has tarzı ve danslarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Megastar lakaplı Tarkan Tevetoğlu anne acısıyla sarsıldı. Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu vefat etti. Ünlü şarkıcı acı haberi alır almaz İstanbul'a döndü.

Tarkan’ın acı günü! Annesi Neşe Tevetoğlu hayatını kaybetti
Öznur Yaslı İkier

Megastar Tarkan anne acısıyla sarsıldı. Ünlü şarkıcının Antalya'da yaşayan annesi Neşe Tevetoğlu bir süredir tedavi gördüğü hastanede kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti.

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Avrupa turnesi için Almanya'da olan Tarkan, acı haberi alır almaz İstanbul’a geldi.

YARIN SON YOLCUĞUNA UĞURLANACAK

Megastar Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu, yarın yani 17 Nisan Perşembe günü İstanbul’da son yolculuğuna uğurlanacak.

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Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu damar tıkanıklığı sebebi ile geçen yıl İstanbul’da acil ameliyata alınmış ve sağlığına kavuştuğu söylenmişti.

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Neşe Tevetoğlu bir süredir bacağındaki sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu.

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Tarkan
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