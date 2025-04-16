Ünlü isimler Sırrı Süreyya Önder için hastaneye akın etti! Kritik süre 72 saat!

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, gece saatlerinde kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

12 saatlik bir operasyon geçiren Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakıma kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı. Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili peş peşe açıklamalar yapılırken ünlü sanatçılar da hastaneye akın etti.

HASTANEYE AKIN ETTİLER

Yavuz Bingöl gece saatlerinde hastane önüne gitti. Bingöl, "Biz hemen geldik. Hemen kızını aradım, kendi telefonunu aradım. Evi buraya çok yakın Sırrı'nın. Evvelsi gün bir saat 20 dakika telefonda konuştuk, güldük eğlendik, türkü söyledik. Çok renkli, güleryüzlü biri. Barış sürecine çok büyük katkı koydu." açıklamasında bulunmuştu.

Sabah saatlerinde ise hastane önüne Mahsun Kırmızıgül geldi. Kırmızıgül burada doktorların açıklamasını takip etti.

Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından da Sırrı Süreyya Önder için paylaşımlarda bulundular.

'ÖLME SIRRI ABİ'

Ünlü şarkıcı Teoman Önder'in bir fotoğrafını paylaşarak "Sırrı Abi. Eğer ölürsen, İçimden kocaman bir parça daha kopacak. Çok sevdiğim, saydığım, çok beğendiğim, içimi ısıtan biri daha gitmiş olacak buradan. İrfan Alış’ın gidişi gibi. Ölme Sırrı Abi. Benimle yine dalga geç. Güldür beni." ifadelerini kullandı.

Ata Demirer ise, sosyal medya hesabından "Anlatacak çok hikayen, yapacak daha çok işin var Sırrı ağabey. İnşallah bunu da atlatacaksın ve karşılaştığımızda yine beni çok güldüreceksin, biliyorum!" paylaşımında bulundu.

'KRİTİK SÜRE 72 SAAT'

Mahsun Kırmızgül de sosyal medya hesabından Sırrı Süreyya Önder'in bir fotoğrafını paylaşarak ''Dualarım seninle, canım Sırrı abim...

Az önce hastanedeydim. Doktorlar, önümüzdeki 72 saatin kritik olduğunu söyledi. İçim ezildi… Yıllardır gördüğüm o dimdik duruş, o gülümseyen gözler, o keskin zekâ ve ince ruh, şimdi hastane odasında hayatla bir başka mücadele veriyor.'' ifadelerini kullandı.