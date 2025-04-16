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Tablet Reis olarak biliniyordu! Cinsiyet değiştirdiğini duyurdu! Hesabından paylaştı: "Kestirdim"

Tablet açma videosuyla fenomen haline gelen Tablet Reis gerçek adıyla Onurcan Güzel, cinsiyet değiştirme ameliyatı olduğunu duyurdu.

Tablet Reis olarak biliniyordu! Cinsiyet değiştirdiğini duyurdu! Hesabından paylaştı: "Kestirdim"
Jale Uslu

İnternetten satın aldığı tablet için çektiği kutu açılış videosuyla sosyal medyada bir dönem viral olan 'Tablet Reis' adıyla ünlenen Onurcan Güzel geçtiğimiz dönemlerde giyim tarzıyla gündeme gelmişti.

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Genç fenomen, son haliyle günlerce konuşulmuştu ve bazı kullanıcılar dalga geçen paylaşımlar yapmıştı. Halasının emekli maaşı ve TikTok'ta canlı yayın açarak çok az bir gelirle geçindiklerini söyleyen Onurcan, genetik rahatsızlığı nedeniyle de çalışamadığını ifade etmişti.

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CİNSİYET DEĞİŞTİRME AMELİYATI OLDU!

Aylar sonra ise Tablet Reis yeniden gündeme geldi. 7 saat sürecek bir ameliyata gireceğini belirten Onurcan Güzel, "Şuna karar verdim, bu benim hayatım. O yüzden de bir ameliyata giriyorum ve istediğim bedene, istediğim ruha kavuşuyorum. Biliyorum, beni destekleyen abim, halam ve sizler varsınız." demişti.

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Bu paylaşımın ardından ise yaptığı yeni paylaşımla "Kestirdim" diyerek cinsiyet değiştirme operasyonu geçirdiğini açıkladı. Bu karar ise sosyal medyada gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
cinsiyet değiştirme Tablet reis
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