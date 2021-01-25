Tivibu’dan yarıyıl tatiline özel içerikler

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom’un dijital televizyon platformu Tivibu, yarıyıl tatilini çocuklara özel içeriklerle karşılıyor.

Türk Telekom açıklamasına göre, şirketin dijital televizyon platformu Tivibu’da, yarıyıl tatilinde çocukları eğlence dolu içerikler bekliyor.

Teneffüs Vakti klasöründe daha önce Kirala İzle servisinde ücretli olarak sunulan 14 film tüm aboneler tarafından ücretsiz olarak izlenebilecek. 15 Şubat’a kadar çocuk kanalları Boomerang TV, Da Vinci, Disney Junior, Nicktoons ve BabyTV de herkese açık olacak.

- 14 Kirala İzle film ücretsiz

Tüm Tivibu kullanıcıları yarıyıl tatili için özel olarak hazırlanan Seç İzle/Film/Teneffüs Vakti klasöründeki yapımları 17 Şubat’a kadar ücretsiz izleyebilecek.

Daha önce Kırmızı Halı klasöründe ücretli olarak yer alan 14 yapım da Teneffüs Vakti klasöründe ücretsiz sunuluyor. Klasördeki beğeni rekortmeni yapımlar arasında yer alan "Tüylü Arkadaşlar", kasabanın popüler tüy kulübüne kabul edilen yavru kuşlar Mooky ile Kooky’nin maceralarını konu ediniyor.