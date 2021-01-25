Tivibu’dan yarıyıl tatiline özel içerikler

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom’un dijital televizyon platformu Tivibu, yarıyıl tatilini çocuklara özel içeriklerle karşılıyor.
Türk Telekom açıklamasına göre, şirketin dijital televizyon platformu Tivibu’da, yarıyıl tatilinde çocukları eğlence dolu içerikler bekliyor.
Teneffüs Vakti klasöründe daha önce Kirala İzle servisinde ücretli olarak sunulan 14 film tüm aboneler tarafından ücretsiz olarak izlenebilecek. 15 Şubat’a kadar çocuk kanalları Boomerang TV, Da Vinci, Disney Junior, Nicktoons ve BabyTV de herkese açık olacak.
- 14 Kirala İzle film ücretsiz
Tüm Tivibu kullanıcıları yarıyıl tatili için özel olarak hazırlanan Seç İzle/Film/Teneffüs Vakti klasöründeki yapımları 17 Şubat’a kadar ücretsiz izleyebilecek.
Daha önce Kırmızı Halı klasöründe ücretli olarak yer alan 14 yapım da Teneffüs Vakti klasöründe ücretsiz sunuluyor. Klasördeki beğeni rekortmeni yapımlar arasında yer alan "Tüylü Arkadaşlar", kasabanın popüler tüy kulübüne kabul edilen yavru kuşlar Mooky ile Kooky’nin maceralarını konu ediniyor.
"Troller ve Dinozorlar", hapsedilen kralı kurtarmak için eğlenceli ve zorlu bir yolculuğa çıkan Leaf ile Bellyrumble’nin öyküsünü anlatıyor.
"Ayı Kardeşler: Fantastik Dünyalar", Orta Dünya Krallığı’nın harikalarından Altın Geyik’in yerini bulan robot Coco ile arkadaşlarının, ormanın düzenini korumaya çalışmalarını ekranlara getiriyor.
"Puloi: Asla Yalnız Uçmayacaksın"da, henüz uçmayı öğrenememiş bir yavru kuş, ailesi güneye göç edince kutuplarda tek başına kalıyor. Amansız soğuk ve düşmanlara karşı hayatta kalmaya çalışırken yeni arkadaşlar ediniyor.
14 filmlik listedeki diğer filmler ise şöyle: "Mucize Uğur Böceği", "Yakışıklı Prens", "Ölüler Günü", "Tavşan Okulu", "Ayı Kardeşler: Sirkte Curcuna", "Prenses ve Ejderha", "Sihirbazın Balonları", "İki Kafadar", "Sevimli Ejderha: Kokonat" ve "Ayı Kardeşler: Büyülü Kış".
- Teneffüs Vakti klasörü herkese açık
Açıklamada verilen bilgilere göre, yarıyıl tatilinde tüm kullanıcılara açılan Seç İzle/Film/Teneffüs Vakti klasöründe ayrıca, "Kuzular Firarda: Uzay Parkı" isimli yapım bulunuyor.
Filmde, çiftliğine gelen uzaylıyla karşılaşan Koyun Shaun, bu ziyaretçiyi evine göndermek için zorlu bir mücadele yaşıyor.
"Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde"de Miles Morales’in Örümcek Adam oluşu, başka evrenlerden gelen Örümcek Adam’larla yardımlaşarak Kingpin ile amansız savaşı anlatılıyor.
"Asteriks: Sihirli İksirin Sırrı"nda ise Büyüfix, sihirli iksirin formülünü paylaşacağı büyücüyü seçmek istiyor, bunun üzerine Asterix ve Oburix ile beraber maceraya atılıyor.
"Köstebekgiller: Gölge’nin Tılsımı", "Tamircikler: Gizli Görev" ve "Madagaskar 3: Avrupa’nın En Çok Arananları" klasördeki içerikler arasında yer alıyor.
- Çocuklar için öğretici ve eğlenceli yapımlar
Tivibu’nun Seç İzle/Çocuk klasörüne de yarıyıl tatiline özel içerikler ekleniyor. Basit ve ilginç teknoloji, matematik, fen bilimleri gibi konularda eğitici bilgiler veren, 2’nci ve 3’üncü sezonları toplam 40 bölümden oluşan "Blaze ve Yol Canavarları" ile heyecan dolu maceralar ekranlara geliyor.
İlk 3 sezonu toplam 78 bölümden oluşan "PAW Patrol"da da kahraman köpekler kurtarma görevlerini eğlenceye dönüştürüyor ve görevlerin altından başarıyla kalkıyor.
"Gürültü Ailesi"nin ilk 2 sezonu, "Sünger Bob Kare Pantolon"un 8’inci ile 9’uncu sezonları, "Bunları Biliyor muydun?"un 15 bölümden oluşan 7’nci ve 8’inci sezonları, "Görevimiz: İnsan Vücudu"nun 11 bölümlük 3’üncü sezonu, "Infotoy" ise 26 bölümlük ilk sezonuyla Seç İzle/Çocuk klasöründe izleyiciyle buluşuyor.