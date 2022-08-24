YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Tiyatro sanatçıları, Konya'dan getirilen özel kıyafetlerle Sultan Alparslan'ı temsil ediyor

Tiyatro sanatçıları, Konya'dan getirilen özel kıyafetlerle Sultan Alparslan'ı temsil ediyor

24.08.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tiyatro oyuncusu Taner Köse: - "Tasarımcılarımız dönemsel ve tarihsel danışmalar eşliğinde o döneme sadık kalacak şekilde günümüzdeki malzemelerle bu kostümleri işledi. O dönemi sergileyebileceğimiz kıyafetlerin benzerlerini yaptık"

BİTLİS (AA) - MESUT VAROL - Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinliklerinde Büyük Selçuklu Devleti Hükümdarı Sultan Alparslan'ı canlandıran tiyatro oyuncularının özel kıyafetleri dikkati çekiyor.

Malazgirt'te Bizans ordusunu bozguna uğratarak 1071'de Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Alparslan, Ahlat'ta düzenlenen etkinliklerde anılıyor.

"1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nın kurulduğu Ahlat Millet Bahçesi'nde başlayan etkinliğe katılan Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi, Selçuklu motifleriyle özel tasarlanan kostümlerle Sultan Alparslan'ı canlandırıyor.

Hem kostümleri hem de kılıç, mızrak, balta ve kalkanlarıyla Sultan Alparslan ve ordusunu sembolik olarak temsil eden sanatçılar, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Tiyatro oyuncusu Taner Köse, önemli zaferin ruhunu ve zaferin başkomutanını diri tutmak istediklerini söyledi.

Kostümleri günler süren araştırmanın sonunda tasarladıklarını anlatan Köse, şunları kaydetti:

"Halkımıza bu zaferin inceliklerini anlatmaya çalışıyoruz. Burada Payitaht'ın varlığını temsil ediyoruz. İlgi çok güzel. Mümkün olduğu kadar herkesle ilgilenmeye çalışıyoruz. Bol bol fotoğraf çekiyorlar. Tasarımcılarımız dönemsel ve tarihsel danışmalar eşliğinde o döneme sadık kalacak şekilde günümüzdeki malzemelerle bu kostümleri işledi. O dönemi sergileyebileceğimiz kıyafetlerin benzerlerini yaptık. Yerli ve yabancı insanlar şaşkınlık içinde yaklaşıyor. Bu yüceliği hissediyorlar. Bu çok güzel bir duygu."

- "Kostümü giyince o döneme gidiyorsunuz"

Tiyatro oyuncusu Seyfullah Gören de Konya denildiğinde Selçuklu Payitahtı'nın akıllara geldiğini, Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapmış bir şehir olduğunu dile getirdi.

Bu kültürü halka yansıtmaya çalıştıklarını anlatan Gören, "Dört yıldır buraya keyifle geliyoruz. Hem Konya'yı hem de Selçuklu Payitahtı'nı tanıtmaya çalışıyoruz. Hazırlıklarımız uzun zamandır devam ediyordu. Bu kostümleri incelikle ve büyük emekler sonucunda hazırladık. Dönemin yaşantısına özen göstererek tasarlandı. Bu kostümü giydiğinizde illaki o döneme gidiyorsunuz. Hazırlayan insanlar da o dönemi süzerek, hissederek yaptı. O dönemi birebir yansıtmak çok zor ama o ruha yaklaşmak bile insanları heyecanlandırıyor. O havayı hala burada soluyabilirsiniz." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinlikleri Ahlat'ta başladıMalazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinlikleri Ahlat'ta başladı
Bahçelievler'de 1 kişinin silahla öldürülmesine ilişkin 3 zanlı yakalandıBahçelievler'de 1 kişinin silahla öldürülmesine ilişkin 3 zanlı yakalandı
Adanaspor'dan eski kalecisi Goran Karacic ile ilgili açıklama:Adanaspor'dan eski kalecisi Goran Karacic ile ilgili açıklama:
Anahtar Kelimeler:
Bitlis Ahlat sultan alparslan

Van Namaz Vakitleri 24 Ağustos Çarşamba

İmsak
03:53
Sabah
05:21
Öğle
12:14
İkindi
15:57
Akşam
18:57
Yatsı
20:19

Van Nöbetçi Eczaneler24 Ağustos Çarşamba

Altınbaşak Eczanesi
Ipekyolu
Sağlık Eczanesi
Ipekyolu
Emek Eczanesi
Ipekyolu
Burak Eczanesi
Ipekyolu
Şehadet Eczanesi
Edremit
Engin Eczanesi
Ercis
Ayaz Eczanesi
Baskale
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Öpme bahanesiyle yaklaştı! Kulağını kopartıp yedi

Öpme bahanesiyle yaklaştı! Kulağını kopartıp yedi

İşlek caddede panik anları! Uçak alçaktan uçunca...

İşlek caddede panik anları! Uçak alçaktan uçunca...

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Hemen yemeyi bırakın! Bel çevresini kalınlaştırıyor

Hemen yemeyi bırakın! Bel çevresini kalınlaştırıyor

Kayınvalide kıyafet seçimiyle düğünde olay yaratınca...

Kayınvalide kıyafet seçimiyle düğünde olay yaratınca...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.