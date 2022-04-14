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Tiyatrocu Genco Erkal, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan beraat etti

14.04.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tiyatrocu Genco Erkal, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan beraat etti

İSTANBUL (AA) - Tiyatro sanatçısı Genco Erkal'ın, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada beraat kararı verildi.

16. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Genco Erkal avukatlarıyla katılırken, müşteki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı da salonda hazır bulundu.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, sanığın dava konusu sosyal medya paylaşımlarının eleştiri kapsamında olduğunu değerlendirdi.

Mütalaada, anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine göre sanığın politik paylaşımlar yapabileceğine değinilerek, sanığın beraati talep edildi.

Mütalaaya karşı beyanı sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı, şikayetlerinin devam ettiğini ve sanığın müvekkiline hakaret ettiğini belirterek cezalandırılmasını istedi.

Sanık Genco Erkal, mütalaaya katıldığını ve beraatini istediğini ifade ederken, avukatı Turgut Kazan da beraat talebinde bulundu.

Davayı karara bağlayan mahkeme, atılı suçun yasal unsurları oluşmadığından Erkal'ın beraatine hükmetti.

Erkal, kendisine destek olmak için gelen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Turgut Kazan ile hatıra fotoğrafı çektirirken, karara ilişkin "Mutluyum" ifadesini kullandı.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tiyatro sanatçısı Genco Erkal'ın Twitter'dan paylaştığı bazı ifadelerle ilgili yapılan ihbarla soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

İddianamede, Erkal'ın, 3 paylaşımının "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçunu oluşturduğu ifade edilerek, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

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